Восточный округ возглавил новый генерал

Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом генерал-полковника Петра Болгарева. Ранее он возглавлял 29‑ю общевойсковую армию, дислоцированную в Забайкальском крае, и участвовал в разработке тактических планов на спецоперации. Об этом сообщает «Чита.ру».

До этого назначения Пётр Болгарев занимал должность начальника штаба Восточного военного округа и группировки «Восток». В его послужном списке — командование 5‑й отдельной танковой бригадой в Бурятии, 5‑й общевойсковой армией, а также руководство 150‑й мотострелковой дивизией Южного военного округа. В декабре 2016 года ему присвоили звание генерал‑майора, а в ноябре 2023 года — генерал‑лейтенанта.

Пётр Болгарев сменил на посту командующего ВВО генерал‑полковника, Героя России Андрея Иванаева. Тот с ноября 2024 года руководил Восточным военным округом, а теперь назначен командующим Центральным военным округом и группировкой войск «Центр». По данным из заявления президента, кандидатуру Болгарева предложил сам Иванаев.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что опыт Петра Болгарева в стратегическом планировании и командовании позволит эффективно решать задачи на новых рубежах.

Фото: пресс-служба президента РФ