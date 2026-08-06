Происшествия 06.08.2026 в 12:32

В Бурятии на реке опрокинулся грузовик с четырьмя мужчинами

Выбраться удалось только одному из них
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Текст: Карина Перова
В Бурятии на реке опрокинулся грузовик с четырьмя мужчинами
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Муйском муниципальном округе Бурятии опрокинулся грузовой автомобиль УРАЛ при попытке проезда вброд через реку Бамбуйка. В машине находились четверо мужчин, выбраться удалось только одному из них.

Позднее тело одного из пропавших обнаружили ниже по течению от места происшествия – в устье реки Жетонда. Поиски остальных двух мужчин результатов не дали. Специалисты обследовали более 120 километров русел рек Витим и Бамбуйка. В работах задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

«Улучшение погодных условий позволило задействовать воздушное судно МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на борту, снаряженными необходимым оборудованием. Обследуемый район представляет собой труднодоступную горно-таежную местность, рекой с извилистыми поворотами и бурным течением», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

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МЧС Бамбуйка

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