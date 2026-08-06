В Иркутске спасли лётчиков упавшего самолёта

В аэропорту Бодайбо приземлился вертолёт авиационно‑поисково‑спасательного центра, на борту которого — спасённый экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолёта «Cessna 182». У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр. Их искали более двух суток с помощью самолётов и вертолётов после того, как самолет потерпел крушение 3 августа на севере Иркутской области.

Как сообщил в своём телеграм‑канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолёт при происшествии почти не пострадал. Что стало причиной происшествия, ещё предстоит разобраться. Главное, что оба члена экипажа живы. Они оба — невероятные молодцы. Несмотря на то, что случилось, смогли дойти до сопки, забраться на неё, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолёту.

При этом они — совсем молодые. Командиру воздушного судна Александру всего 27 лет, лётчику‑наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу — 24 года. Он пришёл на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником‑пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение.

«Со своей стороны обязательно проанализируют причины произошедшего, чтобы сделать сложную и такую ответственную работу лесных пожарных более безопасной и чтобы они, как экипаж Cessna 182, были готовы к внештатным ситуациям. Пожелаем спасённому экипажу здоровья — сейчас их ждут семьи. Хочется сказать спасибо каждому, кто был задействован в поисках и спасении парней», - сообщил губернатор.

Фото: Номер один