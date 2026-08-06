Общество 06.08.2026 в 12:48

Забайкальский край лишился денег на программу «Чистый воздух»

Почти 600 миллионов рублей перераспределили в пользу Омска
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Текст: Иван Иванов
Забайкальский край лишился денег на программу «Чистый воздух»

Правительство РФ перераспределило 598 миллионов рублей, изначально выделенных Забайкальскому краю на снижение выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Средства направлены Омской области, где планируют перевести на газовое отопление более 2,8 тысячи домов частного сектора.

Как сообщает портал ZAB.RU, распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования подписал председатель правительства РФ 3 августа 2026 года. По данным пресс‑службы кабмина, в Омске уже сформирован поадресный перечень строений, нуждающихся в переводе с печного на газовое отопление. С учётом новых средств объём финансирования региона в 2025–2026 годах достигнет порядка 1 миллиарда рублей. Причиной перераспределения средств стала неготовность Забайкальского края к реализации запланированных мероприятий. В 2025 году заявка региона на конкурсный отбор проектов Минприроды России не прошла из‑за отсутствия необходимой документации. Несмотря на утверждение в марте 2025 года комплексного плана по снижению выбросов, подготовительные работы оказались недостаточными для освоения федеральных средств. Чита остаётся в числе городов с наиболее загрязнённым воздухом: по данным Забайкальского гидрометцентра, в 2025 году индекс загрязнения атмосферы в городе составил 27,5 — это соответствует четвёртому, самому высокому классу опасности. В течение года в крае зафиксировали 24 случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, из них 20 пришлись на Читу. Одна из основных причин сложной экологической обстановки — массовое использование угля для отопления в частном секторе.

В Омске к участию в проекте подошли системно: сформировали списки домов, утвердили планы и подготовили проекты — поэтому регион и получил дополнительное финансирование. В Забайкалье аналогичные подготовительные мероприятия не были завершены в срок. Например, газификацию частного сектора Петровска‑Забайкальского, запланированную на 2026 год, перенесли на 2029 год, а завершение работ ожидается только к 2032 году.

Фото: Номер один

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