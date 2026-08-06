Общество 06.08.2026 в 12:46

150 монголов получили звания магистров

В США специалисты приобрели знания в области геологии, горной добычи и медицины
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Текст: Иван Иванов
150 монголов получили звания магистров

В Улан‑Баторе прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 80‑летию программы «Фулбрайт» и 30‑летию её работы в Монголии. Об этом сообщает портал Монцамэ. Среди участников — государственный секретарь Министерства образования Монголии Тумур‑Очирын Ням‑Осор, представитель посольства США в Монголии Эмма Ломакс, а также выпускники программы разных лет.

Программа «Фулбрайт» появилась в 1946 году после принятия соответствующего закона в США и со временем стала крупнейшим образовательным партнёрством, которое охватывает свыше 160 стран. В Монголии её реализация началась в 1992 году — первым участником стал Народный учитель Монголии Б. Жадамбаа, отправившийся на обучение в США. Сегодня программа остаётся одной из ключевых площадок сотрудничества Монголии и США в образовательной сфере. В 2010 году правительства Монголии и США подписали соглашение о создании совместной программы «Фулбрайт». После этого Монголия вошла в число немногих стран‑партнёров, которые финансируют программу за счёт средств государственного бюджета. За время действия совместной программы более 150 молодых граждан Монголии получили степень магистра в ведущих университетах США. Обучение проходило по направлениям, важным для развития страны, — образование, охрана окружающей среды, общественное здравоохранение, геология, горная инженерия и медицина.

Фото: Номер один

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