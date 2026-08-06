В Улан-Удэ врачи вылечили девочку с двусторонней пневмонией

В Улан-Удэ врачи спасли девочку с двусторонней пневмонией. Ребенок поступил в Республиканскую инфекционную больницу с судорогами, высокой температурой и кашлем.

Лечение длилось неделю. Сегодня юную пациентку выписывают, ей предстоит пройти месячную восстановительную терапию.

«Благодаря помощи нашего лечащего врача Эржены Цыдыпжаповны, мы восстановились за 7 дней. И сейчас уже выписываемся активные, здоровые и бодрые. Выражаю огромную благодарность», - сказала мать ребенка.

Двусторонняя пневмония – это тяжелое инфекционное воспаление, при котором поражаются оба легких. Из-за воспаления альвеолы (дыхательные мешочки) заполняются жидкостью, что затрудняет дыхание и газообмен.

«У детей это заболевание протекает особенно тяжело, так как их дыхательная система еще не до конца сформирована, а иммунитет несовершенен», - подчеркнули в больнице.

Основные симптомы: