Общество 06.08.2026 в 13:30

В Улан-Удэ врачи вылечили девочку с двусторонней пневмонией

Ребенок поступил в больницу с судорогами и высокой температурой
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ врачи вылечили девочку с двусторонней пневмонией
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ врачи спасли девочку с двусторонней пневмонией. Ребенок поступил в Республиканскую инфекционную больницу с судорогами, высокой температурой и кашлем.

Лечение длилось неделю. Сегодня юную пациентку выписывают, ей предстоит пройти месячную восстановительную терапию.

«Благодаря помощи нашего лечащего врача Эржены Цыдыпжаповны, мы восстановились за 7 дней. И сейчас уже выписываемся активные, здоровые и бодрые. Выражаю огромную благодарность», - сказала мать ребенка.

Двусторонняя пневмония – это тяжелое инфекционное воспаление, при котором поражаются оба легких. Из-за воспаления альвеолы (дыхательные мешочки) заполняются жидкостью, что затрудняет дыхание и газообмен.

«У детей это заболевание протекает особенно тяжело, так как их дыхательная система еще не до конца сформирована, а иммунитет несовершенен», - подчеркнули в больнице.

Основные симптомы:

  • высокая, трудно сбиваемая температура (до 39-40°C);

  • сильный кашель (сухой или с мокротой, иногда с прожилками крови);

  • одышка, учащенное дыхание;

  • синюшность носогубного треугольника;

  • выраженная слабость, отказ от еды.

 

 

Теги
двусторонняя пневмония инфекционная больница

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