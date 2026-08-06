Общество 06.08.2026 в 13:19

За ночь в сауне житель Бурятии оставил полугодовую зарплату

Отдых обошелся ему в 220 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
За ночь в сауне житель Бурятии оставил полугодовую зарплату

Уснувший в сауне житель Бурятии проспал списание 220 тысяч рублей со своего счета. Опустошить банковскую карту ему помог случайный знакомый, с которым он познакомился по «пьяной лавочке».

Как рассказали в полиции республики, на протяжении нескольких дней 44-летний житель Иволгинского района был постоянным клиентом вино-водочного отдела. Там же он познакомился с неизвестным, с которым продолжил распивать алкоголь. Вскоре мужчины встретили двух девушек и дружной компанией отправились в сауну. Проснувшись ночью, он увидел в телефоне уведомления о списании более 220 тысяч рублей.

- Подозреваемым оказался 38-летний улан-удэнец. Выяснилось, что в сауне потерпевший, не имея при себе банковской карты, регулярно передавал свой разблокированный телефон новому знакомому для оплаты услуг и покупки спиртного. Первые пару раз злоумышленник переводил деньги по назначению. Однако, когда для оплаты счета потребовалось 20 тысяч рублей, подозреваемый перевел себе 200 тысяч рублей. Рассчитавшись по счетам, он покинул заведение, присвоив себе 180 тысяч. Часть похищенного у него удалось изъять, - сообщили в МВД.

Фото: Номер один

 

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