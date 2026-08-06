Суд отказал жителю Бурятии вернуть украденные у него 81 тысячу рублей

Житель Тарбагатайского района лишился более 80 тысяч рублей, заказав автозапчасти в фальшивом интернет-магазине. Как рассказали в полиции республики, мужчина нашел сайт магазина автозапчастей, заключил там договор купли-продажи и заказал детали на сумму 81 100 рублей.

Оплату он перевел на указанную на сайте банковскую карту, однако в установленный срок товар так и не был доставлен. Не добившись возврата средств, мужчина обратился в суд с иском о взыскании денег к компании, чье наименование и реквизиты были указаны в договоре, но удача опять оказалась не на его стороне.

- В ходе рассмотрения гражданского дела выяснилось, что настоящая компания не имеет никакого отношения к сделке. Оттиск печати в договоре оказался поддельным, а реквизиты реального бизнеса были использованы мошенниками без ведома его владельцев, - сообщили в МВД региона.

Фото: нейросеть