В Бурятии хирурги несколько часов «собирали» лицо школьницы после аварии

В Бурятии за одну неделю врачам Республиканской больницы пришлось трижды собирать по частям лица жертв дорожных аварий. На операционном столе оказались школьница без шлема, упавшая с мотоцикла, и водитель, решивший сесть за руль пьяным.

Две сложнейшие операции по восстановлению лицевого скелета хирурги провели в ДРКБ, третья прошла в Гусиноозерске.

- Причинами столь тяжелых травм стали ДТП. Падение с мотоцикла 17-летней девушки, которая не была экипирована шлемом, и опрокидывание автомобиля, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие получили серьезные повреждения, потребовавшие многочасового хирургического вмешательства. В летний период, к сожалению, мы часто сталкиваемся с подобными травмами, - отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ им. Н.А. Семашко Тимур Доржиев.

Врачи напоминают, что управление любым транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. Алкоголь искажает восприятие реальности, снижает скорость реакции и лишает способности адекватно оценивать дорожную ситуацию. Последствия такого легкомыслия могут быть катастрофическими.

- Особую опасность представляет управление мотоциклом без должной экипировки. Отсутствие шлема, защитной одежды и обуви при малейшем падении или столкновении гарантирует тяжелые травмы, в первую очередь лица и головы, - добавили в пресс-службе больницы.

Фото: РКБ