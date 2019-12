Домашнее насилие недопустимо, считают 90% россиян

При этом 40% опрошенных сообщили о том, что в знакомых семьях были случаи побоев

Тема «домашнего насилия» весьма активно обсуждается в российском обществе и вызывает сильные эмоции у респондентов. Абсолютное большинство россиян придерживаются мнения, что домашнее насилие недопустимо (90%). При этом показатель среди женщин выше, чем среди мужчин (94% vs 85% соответственно), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к домашнему насилию. Большинство россиян (78%) считают, что тема домашнего насилия является важной для нашей страны, причем женщины проявили больше единодушия (87%), чем мужчины. Однако в сумме каждый пятый респондент либо не задумывался о теме домашнего насилия (12%), либо не считает тему важной (8%)При этом 40% опрошенных россиян сообщили, что в знакомых им семьях были случаи побоев или применения силы. Остальные 58% наших сограждан о подобных эпизодах ничего не слышали.Половина россиян придерживаются мнения, что не следует прощать поднятую руку супруга, даже если это было один раз (50%), чаще такого мнения придерживаются женщины (62%). Согласны простить единичный случай 39% респондентов, чаще - мужчины (52%).Отношение россиян к домашнему насилию также выразилось и в ответах на тему поговорок и пословиц. С поговоркой «бьет — значит любит» 95% респондентов не согласились. А вот с пословицей «худой мир лучше доброй ссоры» согласились 61% россиян. Почти поровну разделилось мнение о поговорке «милые бранятся — только тешатся» (46% согласились vs 49% не согласны). Больше половины россиян также согласились с пословицей «детей наказывай стыдом, а не кнутом» (66%). Исходя из анализа оценок пословиц и поговорок, также можно говорить об усилении неприемлемости домашнего насилия.Также россиян спросили о том, нужен ли закон о профилактике семейно-бытового насилия. Большинство россиян уверены, что такой закон нужен в нашей стране (70%). При этом женщины чаще отвечали положительно, нежели мужчины (80% женщин vs 57% мужчин). Почти каждый пятый опрошенный (17%) заявил о маловажности данного вопроса.Фото: pixabay.com