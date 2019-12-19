Школы Улан-Удэ встали в очередь за новыми стадионами

Комиссия Народного Хурала по развитию города хочет найти критерии для первоочередников



Комиссия Народного Хурала по социально-экономическому развитию Улан-Удэ проведет выездное заседание в школах столицы Бурятии, чтобы на месте оценить проблему строительства школьных стадионов. На это заседание будут приглашены представители министерства образования и Комитета по образованию администрации Улан-Удэ, чтобы узнать их мнение о принципе формирования очереди на строительство стадионов, сообщили в пресс-службе парламента республики.



Строительство школьных стадионов стало одним из вопросов очередного заседания Комиссии Народного Хурала по социально-экономическому развитию Улан-Удэ. С докладом выступил заместитель министра спорта и молодежной политики Иван Козырев.



В рамках дальневосточной субсидии в 2019 году были проведены работы на стадионе средней школы №8 стоимостью 10,2 млн рублей и капитальный ремонт стадиона школы №9 стоимостью 9,3 млн рублей. В 2020 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2019-2020 годы» запланировано строительство еще трех школьных стадионов на общую сумму 95 млн рублей в школах №№ 18, 22, 57. Иван Козырев пояснил, что стадионы будут строиться именно в этих школах, потому что они первыми представили проектно-сметную документацию. Также составлен «лист ожидания», куда вошли школы, имеющие все необходимые документы.



У депутатов нашлись вопросы к принципу формирования очереди. Так Баир Цыренов считает, что нужно исходить из критерия нуждаемости – где новый стадион нужен больше всего. Учитывая невысокие темпы строительства, наличие ПСД – не гарантия того, что стадион будет построен. У проектно-сметной документации есть срок, в течение которого она актуальна. К сожалению, бывают случаи, когда этот срок проходит, а финансирование объекта так и нет. С такой ситуацией на своем округе столкнулась заместитель председателя Комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Лариса Крутиян.



Иван Козырев ответил, что наличие ПСД является необходимым условием для начала поиска финансирования. По его мнению, более эффективно подавать документы сразу в два министерства: образования и спорта.



Председатель Комиссии по социально-экономическому развитию Улан-Удэ Михаил Степанов предложил провести выездное ее заседание, чтобы оценить остроту проблемы воочию.



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