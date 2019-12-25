В Улан-Удэ бывший летчик-испытатель убил молодую жену

Мужчина попытался инсценировать самоубийство супруги, но его изобличили



В Улан-Удэ 63-летний летчик-испытатель, вышедший на пенсию, задушил 36-летнюю жену. Ее тело 24 декабря обнаружено ночью в квартире одного из домов по улице Чайковского города Улан-Удэ, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Голова и руки женщины были погружены в воду наполненной ванны. Находившийся на месте происшествия муж покойной заявил, что супруга покончила жизнь самоубийством. Однако поза, в которой находилась женщина, а также другие следы и улики, обнаруженные в квартире, не давали следователю оснований доверять заявлениям мужа. Вскоре результаты судебно-медицинского исследования подтвердили версию о криминальном характере смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



В ходе допроса мужа до него довели сведения о результатах проведенных исследований и следственных действий, опровергавших его версию о самоубийстве. После этого мужчина решил признаться в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании тех доказательств, которые собраны следствием в ходе первоначальных процессуальных мероприятий, супругу покойной уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый в прошлом работал летчиком-испытателем, а после выхода на пенсию проживал в городе Улан-Удэ вместе с молодой женой. В последнее время супруги стали злоупотреблять алкоголем. Вечером 23 декабря они вновь употребляли спиртное в гостях у родственницы, а затем около полуночи вернулись домой.



Женщина намеревалась продолжить возлияния. Она схватила бутылку водки и хотела покинуть квартиру. Муж не давал выйти. Когда супруга стала вырываться, обвиняемый повалил ее на пол и задушил. После того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, муж оттащил ее к наполненной ванной и, пытаясь привести в чувство, опустил ее голову в воду. Но убедился в том, что жена мертва. Тогда он решил заявить о самоубийстве супруги, желая избежать уголовной ответственности.



Однако своими доводами мужчина не смог ввести следователя в заблуждение. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.



Фото: «Номер один»



