ВСЖД увеличила пассажирские составы в период новогодних каникул

Магистраль учла повышенный спрос пассажиров на железнодорожные перевозки



Восточно-Сибирская железная дорога увеличила количество вагонов в поездах местного и дальнего сообщения в связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки в период новогодних и рождественских праздников до 8 января 2020 года.



Как сообщили в пресс-службе магистрали, дополнительные вагоны включены в состав следующих поездов:



- №87/88 Иркутск – Усть-Илимск;

- №362/361 Иркутск – Наушки;

- №150/149 Иркутск – Улан – Удэ;

- №91/92 Северобайкальск – Москва.



Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».



Фото: visual.rzd.ru

