30.12.2019
ВСЖД увеличила пассажирские составы в период новогодних каникул

ВСЖД увеличила пассажирские составы в период новогодних каникул

Магистраль учла повышенный спрос пассажиров на железнодорожные перевозки

Восточно-Сибирская железная дорога увеличила количество вагонов в поездах местного и дальнего сообщения в связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки в период новогодних и рождественских праздников до 8 января 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, дополнительные вагоны включены в состав следующих поездов:

- №87/88 Иркутск – Усть-Илимск;
- №362/361 Иркутск – Наушки;
- №150/149 Иркутск – Улан – Удэ;
- №91/92 Северобайкальск – Москва.

Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Фото: visual.rzd.ru
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