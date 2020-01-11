В Бурятии стартовала программа «Земский учитель»





Заявки претендентов для участия в конкурсном отборе принимаются с 10 января по 15 апреля 2020 года включительно. Прием заявок осуществляется на федеральном портале http://zemteacher.edu.ru/

Напомним, выплата учителям на Дальнем Востоке, участвующим в программе, составит два миллиона рублей.

После подачи заявки на федеральном портале документы претендентов в полном подаются:

1) в электронном виде копии на электронный адрес regionoperator03@mail.ru;

2) на бумажном носителе региональному оператору ГБУ «РЦОИ и ОКО» по адресу г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2.

Дополнительная информация по приему документов размещена на сайте http://www.burinko.ru/

Минобразования Бурятии сообщает, что в республике сейчас открыто 30 вакансий для педагогов. Все предложения действуют для небольших поселков и сел с населением до 50 тысяч человек.



Напомним, запустить «Земского учителя» в феврале 2019 года предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. В программе могут участвовать учителя в возрасте до 55 лет. Получив выплату, педагог принимает обязательство отработать в течение пяти лет по основному месту работы в сельской местности – поселках городского типа и городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Отметим, что направление расходования средств получатели определяют самостоятельно.

В настоящее время в Бурятии работает 992 образовательных организации. Более 15 тысяч учителей обучают 197 тысяч детей. В школах чаще всего не хватает учителей иностранных языков, математики, начальных классов, русского языка и литературы.

Ранее «Номер один» сообщал о том, что проблему кадрового дефицита пока удается решать за счет дополнительной нагрузки педагогов. Коэффициент совмещения в школах сегодня составляет 1,4. Учителя могут вести одновременно несколько предметов, для этого они проходят переподготовку в Бурятском госуниверситете. Всего за три года на курсах профпереподготовки обучились почти 700 человек.



- Выход из сложившейся ситуации мы видим в том, чтобы увеличить контрольные цифры приема на педагогические специальности в вузы. Регион самостоятельно этот вопрос решить не может: это прерогатива федерального уровня, - говорил министр образования Баир Жалсанов. – Мы направили письмо с просьбой выделить 550 бюджетных мест на бакалавриат и 120 бюджетных мест на магистратуру. Также планируется увеличить количество бюджетных мест в педагогическом колледже.

Также рассматривается возможность привлечения в школу людей с педагогическим образованием, которые стоят на учете в Центре занятости населения.



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