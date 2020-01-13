В Бурятии резко снизились продажи натуральных новогодних елок

Правда, чиновники не связывают это с обнищанием населения





В нынешнем предновогоднем сезоне 2019-2020 гг. в республике было продано 3700 живых новогодних елок. В прошлом году цифра составляла почти пять тысяч - 4950.

«Большинство населения переходит уже на искусственные елки. Все меньше людей стараются купить живую елку. Вы видите, что сейчас стоимость искусственных елок постепенно снижается за счет того, что объем их ввоза в РФ из Китая, основного производителя, большой. Людям выгодно один раз купить такую елку и использовать ее. Условно говоря, она лет десять-пятнадцать стоит и радует в новогодние праздники», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя республиканского Агентства лесного хозяйства Виктор Томин.По его мнению, снижение спроса на натуральные символы Нового года связано, в основном, с этим.«Стоимость натуральных елей, которые продаются, не такая большая. Поэтому здесь, скорее всего, экономический фактор не играет решающей роли. Просто меняются традиции по празднованию Нового года», - считает чиновник.В предновогодний и новогодний период в Бурятии была усилена охрана молодняка хвойных пород. Прошло более 270 рейдов, на дорогах, ведущих в лес, действовали девять стационарных и 72 передвижных поста.«Был проведен очень большой объем работ, но при этом было выявлено всего четыре случая незаконной рубки молодняка хвойных пород для новогодних праздников. Ущерб составил чуть больше семи тысяч рублей. По всем фактам составлены административные протоколы. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было выявлено десять, а ущерб составил почти 13 тысяч рублей», - отмечает Виктор Томин.Что касается незаконной рубки не хвойного «праздничного» молодняка, а «обычной» незаконной рубки, то с 15 декабря по 8 января было зафиксировано 14 таких фактов. Составлено семь административных протоколов на сумму ущерба 9204 рубля.Материалы по другим семи случаям направлены в полицию, так как там усматриваются признаки уже уголовного преступления.Лесники призывают неравнодушных граждан сообщать о фактах незаконной рубки древесины 20-44-44 (круглосуточно).Фото: «Номер один»