13.01.2020
Баргузинский заповедник коллекционирует бронзовый век

Баргузинский заповедник коллекционирует бронзовый век

Старейший заповедник России пополняет свой музей уникальными археологическими артефактами  

Фонды Музея природы Баргузинского заповедника пополнились обломками древних бронзовых ножей. Их передал старший научный сотрудник заповедника Андрей Разуваев, сообщили в пресс-службе резервата.

Ножи найдены на пляже правого берега реки Баргузин неподалеку от места ее впадения в Байкал. Там ранее была одна из улиц поселка Усть-Баргузин, неподалеку располагался рыбозавод, поэтому на берегу и в воде много всякого мусора, среди которого попадается и такой древний. Место удобное и люди, вероятно, жили здесь очень давно.

Точный возраст находки без специальных исследований определить сложно, но, скорей всего, этим ножам века. В прошлом году Андрей Разуваев передал в музей скифскую бронзовую брошь в виде хищника семейства кошачьих. Эта брошь IV века до н. э. была найдена там же.


Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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