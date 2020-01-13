Сертифицирован учебный центр «Вертолетов России» в Улан-Удэ

Росавиация подтвердила соответствие центра требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)



Росавиация сертифицировала авиационный учебный центр холдинга «Вертолеты России» в Улан-Удэ. Ему предоставлено право выполнять услуги по теоретической и практической переподготовке летного и технического состава гражданских вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171.



Выданный Росавиацией сертификат подтвердил соответствие авиационного учебного центра действующим в России Федеральным авиационным правилам и требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.



Авиационный учебный центр работает на производственных мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), одного из крупнейших производителей вертолетной техники в России. Центр обеспечен высококлассными преподавателями теории, имеет комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ/Ми-171. Несколько учебных вертолетов в соответствии с новыми требованиями Федеральных авиационных правил зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов Росавиации.



«Два года шла подготовка к сертификации. Полученный документ позволяет существенно расширить имеющуюся программу подготовки и обучения летно-технического состава. Эксплуатанты гражданских вертолетов У-УАЗ получили возможность в одном месте получить весь комплекс услуг – теоретическую, тренажерную, практическую подготовку. Согласно стратегии холдинга по обеспечению безопасности полетов, материальная база центра будет и далее совершенствоваться для наработки практических навыков использования и ремонта авиационной техники слушателями», – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Материально-техническая база учебного центра включает оборудованные учебные классы, стенды, наглядные пособия. В преподавательском составе АУЦ – летчики первого класса, имеющие тысячи часов практического налета. Комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ/Ми-171 выполнен на основе реального интерьера кабины с имитацией работы всех бортовых систем. Он позволяет отрабатывать полный спектр задач пилотирования и навигации на всех режимах полета в простых и сложных метеоусловиях, а также отработку действий экипажа в случаях отказа авиационной техники, ошибок в технике пилотирования и в прочих нештатных ситуациях.



Основой современных программируемых заданий полетов для нового тренажера стали летные испытания вертолета Ми-171, которые перед приобретением комплекса провела группа конструкторов и пилотов У-УАЗ. Благодаря этому тренажер получил уникальное качество – «полеты» на нем максимально приближены к полетам на реальном вертолете.



Фото: rostec.ru

