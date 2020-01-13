Глава Бурятии утвердил поучительную историю о пьяной разборке и убийстве

Ролик является частью пропагандистской кампании по борьбе с пьянством





Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на себя функцию утверждать сюжеты пропагандистской продукции, которая будет демонстрироваться в кинотеатрах Бурятии, на сайтах республиканских министерств (и других ведомств), а также в эфире местных телеканалов.

«Ролик прошел многочисленные этапы согласования с прокуратурой Бурятии, были пересъемки, досъемки, запись, перезапись закадрового голоса. Большое содействие в работе оказали сотрудники прокуратуры, МВД, суда. Давали рекомендации, советы», - сообщили в минкультуры республики.









Так, высшее должностное лицо республики рассмотрело и утвердило сюжет видеоролика, в котором на фоне распития алкоголя происходит убийство. «Сюжет написан сотрудниками прокуратуры», - поясняют в министерстве культуры Бурятии.Ролик призван показать, к каким страшным, непоправимым последствиям может привести чрезмерное употребление спиртных напитков – к совершению уголовного преступления и смерти человека.Чтобы при освещении темы тоже случайно не нарушить законодательство, ролик о типовом случае «пьяного» убийства прошел продолжительную процедуру согласования в силовых органах республики.Съемки проходили в суде, полицейском участке и даже квартире реального убийцы. Были задействованы профессиональные артисты Русского драмтеатра, Бурдрама, также играли непрофессионалы.При таком подходе, к тому же после утверждения самим главой республики, у ролика, несомненно, хорошие перспективы.Ролик про конфликт и убийство в состоянии алкогольного опьянения, вред злоупотребления спиртным, является частью пропагандистской кампании по воспитанию патриотизма, профилактике алкогольной, наркотической зависимости, абортов и ВИЧ-инфекции.Роликов будет несколько, каждый длительностью от трех до десяти минут. Их задача – напомнить жителям Бурятии о злободневных проблемах, укрепить жителей в мысли о необходимости вести здоровый образ жизни. Кроме силовых органов, съемки проходили в правительстве Бурятии, в стационаре больницы, в парламенте республики, в отделении реанимации и других своеобразных местах.Фото: скриншот видео