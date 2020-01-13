Жителям Улан-Удэ рекомендовали без необходимости не выходить на улицу

В городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1-й степени опасности





По информации Бурятского гидрометцентра, с 11 часов 13 января до 11 часов 14 января на территории Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, сообщили в Минприроды Бурятии.

Первая степень опасности объявляется в случае, когда концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышает предельно допустимый уровень в один раз, уточнили в министерстве.В связи с неблагоприятными условиями жителям Улан-Удэ рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения, не открывать окна для проветривания помещений, проводить ежедневную влажную уборку, ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, а занятия физкультурой и спортом проводить только в закрытых спортивных комплексах.Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок и избегать прогулок вдоль автомобильных трасс. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.Фото: «Номер один»