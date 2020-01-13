В Забайкалье зафиксирована крупнейшая миграция дзеренов из Монголии

Антилопы, обитавшие в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепились в России



Многочисленные стада краснокнижных антилоп-дзеренов, всего около 100 тыс животных, мигрировали в Забайкалье из соседних районов Монголии. К концу мая большинство копытных покинут регион, однако часть животных пополнит российскую популяцию этого вида, сообщили



«Вся забайкальская Даурия, весь юг края, в этом году заполнен дзеренами. Данных по их общей численности у нас пока нет, но их около 100 тыс голов. В Забайкалье стада копытных продержатся всю зиму, а весной начнут возвращаться обратно в Монголию. Часть животных может остаться, со временем сливаясь с местной оседлой группировкой дзерена», - сказал замдиректора заповедника Евгений Малков.



Эколог отметил, что, к примеру, для Кыринского района Забайкалья это крупнейшая миграция дзеренов за всю историю наблюдений. «Около 50 тыс голов дзерена зашло с конца ноября 2019 года на территорию Кыринского района Забайкальского края из прилегающего Восточного аймака (провинции) Монголии. До этого рекордный заход антилоп отмечался в 2010 году, но тогда границу здесь пересекло вдвое меньше животных», - добавил Малков.



В беседе с корр. ТАСС он уточнил, что, помимо Кыринского района, стада антилоп мигрируют и в другие степные районы на юге Забайкалья: Акшинский, Ононский, Борзинский.

Ход миграции, численность дзеренов и меры по их охране находятся под контролем сотрудников Сохондинского заповедника. С монгольской стороны за ходом миграции дзерена проводят наблюдения сотрудники Онон-Бальджинского парка (Монголия) - давние коллеги Сохондинского заповедника. Специалисты проектируемой трансграничной особо охраняемой территории «Истоки Амура», которая объединяет эти две соседних ООПТ, в эти дни проводят напряженную совместную работу по охране дзеренов.



В Минприроде России напоминают, что дзерен является одним из 11 объектов животного мира, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Перечень утвержден распоряжением ведомства в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».



Дзерен (зобастая антилопа) обитает преимущественно в степях и полупустынях Монголии и Китая. На территории России занесен в Красную книгу, встречается в забайкальской Даурии, Чуйской степи в Горном Алтае и Убсунурской котловине Тувы. При этом постоянно в России дзерен встречается только в Забайкальском крае. Популяция монгольских антилоп, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий.



В 2010 году Даурские степи Забайкалья вошли в проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник «Долина дзеренов» площадью более 200 тыс гектаров для сохранения редких степных антилоп.



Фото: mnr.gov.ru Многочисленные стада краснокнижных антилоп-дзеренов, всего около 100 тыс животных, мигрировали в Забайкалье из соседних районов Монголии. К концу мая большинство копытных покинут регион, однако часть животных пополнит российскую популяцию этого вида, сообщили ТАСС в дирекции Сохондинского заповедника.«Вся забайкальская Даурия, весь юг края, в этом году заполнен дзеренами. Данных по их общей численности у нас пока нет, но их около 100 тыс голов. В Забайкалье стада копытных продержатся всю зиму, а весной начнут возвращаться обратно в Монголию. Часть животных может остаться, со временем сливаясь с местной оседлой группировкой дзерена», - сказал замдиректора заповедника Евгений Малков.Эколог отметил, что, к примеру, для Кыринского района Забайкалья это крупнейшая миграция дзеренов за всю историю наблюдений. «Около 50 тыс голов дзерена зашло с конца ноября 2019 года на территорию Кыринского района Забайкальского края из прилегающего Восточного аймака (провинции) Монголии. До этого рекордный заход антилоп отмечался в 2010 году, но тогда границу здесь пересекло вдвое меньше животных», - добавил Малков.В беседе с корр. ТАСС он уточнил, что, помимо Кыринского района, стада антилоп мигрируют и в другие степные районы на юге Забайкалья: Акшинский, Ононский, Борзинский.Ход миграции, численность дзеренов и меры по их охране находятся под контролем сотрудников Сохондинского заповедника. С монгольской стороны за ходом миграции дзерена проводят наблюдения сотрудники Онон-Бальджинского парка (Монголия) - давние коллеги Сохондинского заповедника. Специалисты проектируемой трансграничной особо охраняемой территории «Истоки Амура», которая объединяет эти две соседних ООПТ, в эти дни проводят напряженную совместную работу по охране дзеренов.В Минприроде России напоминают, что дзерен является одним из 11 объектов животного мира, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Перечень утвержден распоряжением ведомства в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».) обитает преимущественно в степях и полупустынях Монголии и Китая. На территории России занесен в Красную книгу, встречается в забайкальской Даурии, Чуйской степи в Горном Алтае и Убсунурской котловине Тувы. При этом постоянно в России дзерен встречается только в Забайкальском крае. Популяция монгольских антилоп, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий.В 2010 году Даурские степи Забайкалья вошли в проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник «Долина дзеренов» площадью более 200 тыс гектаров для сохранения редких степных антилоп.Фото: mnr.gov.ru