В Бурятии обезопасят участок автотрассы, где погибла 17-летняя девушка

На автодороге вблизи села Батурино установят дополнительное освещение и запретят остановки на обочине



В Бурятии межведомственная комиссия по поручению главы республики осмотрела место ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, на 79-м километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан вблизи села Батурино.



В комиссию вошли представители министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, ГИБДД, администрации Прибайкальского района, «Бурятрегионавтодора». По результатам осмотра принят ряд решений, направленных на повышение уровня безопасности автодороги, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В связи с возможностью ограниченной видимости на подъеме будет запрещена остановка автомобилей и установлен дорожный знак «Остановка запрещена», на пешеходном переходе на 80-м километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан будет установлено освещение.



Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрена возможность переноса камеры видео- и фото-фиксации дорожной ситуации на 79-й километр региональной автотрассы.







Фото: «Номер один»



В Бурятии межведомственная комиссия по поручению главы республики осмотрела место ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, на 79-м километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан вблизи села Батурино.В комиссию вошли представители министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, ГИБДД, администрации Прибайкальского района, «Бурятрегионавтодора». По результатам осмотра принят ряд решений, направленных на повышение уровня безопасности автодороги, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В связи с возможностью ограниченной видимости на подъеме будет запрещена остановка автомобилей и установлен дорожный знак «Остановка запрещена», на пешеходном переходе на 80-м километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан будет установлено освещение.Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрена возможность переноса камеры видео- и фото-фиксации дорожной ситуации на 79-й километр региональной автотрассы. Как сообщал «Номер один» , 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Фото: «Номер один»