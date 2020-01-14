В Бурятии косуль и благородных оленей подкармливают сенажом

Они лакомятся им со столиков, изготовленных по белорусской технологии

В Бурятии в Алтачейский заказник завезен сенаж в вакуумной упаковке для подкормки диких копытных животных – косуль и благородных оленей. Это сделано в рамках реализации совместного проекта «Сохраним заповедный мир Алтачея» благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» и Байкальского государственного заповедника, сообщили в его пресс-службе.«В заказник «Алтачейский» завезено семь рулонов сенажа в вакуумной упаковке из Кабанского района Бурятии, – говорит участковый государственный инспектор заказника Сергей Красиков. – Один из рулонов сенажа овсяно-гороховой смеси мы уже развезли и выложили в кормовые столики, теперь наши животные смогут полакомиться сладким кусочком».«В 2018 году для подкормки косули и благородного оленя в заказнике установлены кормовые столики по методике использования охотничьего хозяйства «Красный бор» (Белоруссия), – рассказывает и.о. заместителя директора по научной работе Алексей Китаев. – В прошлом зимнем сезоне мы уже имели опыт подкормки животных сенажом по технологии «сенаж в вакуумной упаковке», когда в кормах сохраняется высокое содержание влаги и питательных элементов, необходимых животным для поддержания их биологического состояния. По результатам прошлого года можно сказать, что животные поедали сенаж в полном объеме, и отмечено отличное усвоение кормов. При этом, конечно же, корма выкладываются небольшими порциями, чтобы животные поедали их равномерно, и продолжали кормиться естественными кормами на территории заказника».Подкормка диких копытных животных – это одно из биотехнических мероприятий, направленное на сохранение популяций этих видов. Особенно это важно в суровый зимний период, когда звери остро нуждаются в кормах, ощущая их недостаток.Это связано с трудным поиском пищи при глубоком снежном покрове и низких температурах воздуха, когда корма помогают животным поддерживать энергетический баланс в организме. А в прошлом году в первой декаде декабря на территории заказника выпало большое количество снега.На территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский», подведомственного Байкальскому государственному заповеднику, к настоящему времени отмечается самая высокая плотность диких копытных животных (косуля сибирская, кабан, благородный олень – изюбрь и марал). Здесь ежегодно проводятся биотехнические мероприятия путем подкормки, направленные на сохранение и увеличение численности животных. Так, для кабана ежегодно выкладывается зернофураж на подкормочные площадки общим объемом 10 т, а для косули и благородного оленя возделываются кормовые поля на площади 45 гектаров, где высевается такие кормовые культуры, как овес, масленичная редька, подсолнух, донник и пшеница, также выкладываются корма (сенаж) в кормовые столики. Но, как правило, с такой высокой численностью диких копытных животных в заказнике (косуля – 5300 особей, благородный олень –1050 особей), корма на кормовых полях поедаются уже к декабрю. С этого времени у животных начинаются трудности в поисках кормов.Сейчас в заказнике идет процесс оформления земельного участка площадью 100 гектаров с целью ведения луговодства, также приобретен пресс-подборщик. В 2020 году планируется приобретение обмотчика с целью получения сенажа в вакуумной упаковке для подкормки животных зимой.Фото: baikalzapovednik.ru