В Улан-Удэ втрое сократилось число жалоб на теплоснабжение

Сказались масштабный ремонт сетей и повышение контроля за подготовкой к зиме



В Улан-Удэ за декабрь прошлого года в городскую единую диспетчерскую службу поступило 467 звонков от горожан по вопросам качества теплоснабжения и горячей воды. В декабре 2018 года таких обращении было в три раза больше – 1473.



Таковы данные Комитета городского хозяйства, который по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова провел анализ обращений жителей города с точки зрения характера запросов, района проживания, быстроты реагирования ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, сообщили в администрации муниципалитета.



Одной из причин, качественно повлиявшей на прохождение отопительного сезона, коммунальщики называют улучшение подготовки к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая ТГК-14 в корне изменила подход к проведению гидравлических испытаний. Подобные испытания на тепловых сетях идут в три этапа, что позволило до отопительного периода выявить «ветхие» места, порывы, свищи на трубопроводе, которые могут создать проблемы в зимнее время. С начала этого отопительного сезона количество технологических нарушений по теплоснабжению снизилось на 26 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.



Также в этом году перешли на новый температурный график. Теперь максимальная температура при выходе с теплоцентралей города составляет 105 градусов при максимально низких температурах наружного воздуха, что позволило увеличить объем тепловой энергии, поставляемой потребителям.



Комитет городского хозяйства совместно с ресурсоснабжающими компаниями повысили контроль за качеством подготовки многоквартирных жилых домов к зиме. Выявлены многочисленные замечания по состоянию оборудования в подвалах жилых домов. Готовность управляющих организаций к зиме проверила и муниципальная жилищная инспекция. За нарушения при подготовке к отопительному периоду управляющие организации города были оштрафованы на 1 млн рублей.



Качество теплоснабжения повысил масштабный ремонт тепломагистралей. В 2019 году было заменено почти 3,9 тыс метров труб. Средства на ремонт тепломагистралей в сумме 348 млн рублей были выделены из резервного фонда правительства России. Программа модернизации теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года. В 2020- 2021 годах работа в этом направлении будет продолжена.



В 2020 году в Улан-Удэ заменят более пяти километров теплотрасс. Планируется реконструкция тепловых сетей от котельной «Юго-Западная» и участка теплотрассы №1 по улице Октябрьская. На эти цели будет выделено более 580 млн рублей. Во время работ будут демонтированы ветхие трубы, увеличен диаметр трубопровода, установлена новая запорная арматура, что должно положительно отразиться на качестве и надежности теплоснабжения домов в 100-х кварталах и в районе ПВЗ.



Фото: ulan-ude-info.ru

