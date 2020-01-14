Жителей Бурятии приглашают окунуться в иордани

В Улан-Удэ будет оборудована всего одна купель





19 января православные отметят Крещение – один из главных церковных праздников. Для многих верующих этот день ассоциируется с купанием в купели с освященной водой.

Считается, что купание в крещенской ледяной проруби очищает от грехов, но на самом деле обряд купания относится к народным, а не церковным традициям.

Верующий должен посетить службу в храме, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду, а вот купание является необязательным или добровольным дополнением. Однако количество желающих проверить себя на прочность и окунуться в ледяную иордань от этого не уменьшается.

В Улан-Удэ будет оборудована всего одна купель – возле центрального стадиона недалеко от Одигитриевского собора.

Иордань организуют и в Свято-Троицом Селенгинском мужском монастыре. Праздничное богослужение начнется ровно в полночь с 18 на 19 января. По окончании – выход на иордань, где состоится великое освящение воды и начнутся крещенские купания.

Как и в прошлые годы, у стен обители на реке Селенга братия обустраивает крещенский городок.

- Ледяная стена с изображением событий Крещения Господня и ангелов, рождественский вертеп, наряженные елки и подсвечивающиеся в темное время суток ледяные башенки создадут непередаваемое ощущение праздника, - сообщают в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Для удобства прихожан есть автостоянка, окунуться в иордань можно как на открытом воздухе, так и в отапливаемой палатке. Для людей с ослабленным здоровьем и детей есть купель с теплой водой. В отапливаемых палатках можно переодеться, выпить горячий чай со сладостями, отдохнуть. Здесь же можно будет приобрести свечи, иконы, помолиться, побеседовать со священнослужителями. Желающие смогут приобрести монастырскую выпечку, посетить кафе, отведать пельмени и буузы собственного производства монастыря.

Во время купаний у иорданей круглосуточно будут дежурить сотрудники МЧС.

Купания продолжатся два дня - 19 и 20 января.

Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь до и после купания. Помимо того, что это грех, организму будет гораздо сложнее согреться, плюс возможен разрыв кровеносных сосудов. Купание противопоказано людям с рядом хронических заболеваний, беременным и детям до 12 лет.





Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия