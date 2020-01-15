В Улан-Удэ из-за ДТП ограничено движение трамваев

Автомобиль снес опору линии электропередачи в районе Саян, один человек погиб



В Улан-Удэ сегодня в 6:35 произошло крупное ДТП районе Саян - автомобиль снес опору линии электропередачи, сообщает городское Управление трамвая.



В связи с этим произошли изменения в движении трамваев. Вагоны идут до остановки «Лицей», разворачиваются и уходят на ПОШ. С Элеватора движение в город закрыто. Водители трамваев на остановках оповещают по громкой связи жителей города.



По предварительным данным, опору будут восстанавливать несколько часов. Движение трамваев в город закрыто.



Как сообщает пресс-служба МВД, водитель автомобиля «Хендэ Солярис» совершил наезд на столб. По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашине 24-летний гражданин погиб, еще двое молодых людей доставлены в медучреждение.



В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.



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