В Улан-Удэ в БСМП попадают все больше иностранцев

В прошлом году пациентами больницы стали 125 граждан дальнего и ближнего зарубежья



В Улан-Удэ в 2019 году в Больнице скорой медицинской помощи прошли лечение 125 иностранцев. Это на 17% больше, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба БСМП. В основном, это граждане стран СНГ - Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Высокая доля граждан из Китая и Монголии. Впрочем, в различных отделениях БСМП успешно прошли лечение граждане Германии, Черногории, Кореи, Вьетнама.



Основной поток больных поступал в хирургическое отделение – 44 пациента или 35% от всех зарубежных пациентов.



В рамках системы менеджмента качества в БСМП уже разработан алгоритм порядка действий персонала при идентификации личности иностранного пациента при поступлении в больницу. Ведется работа с национальными диаспорами о составлении партнерских договоров, постоянно обновляется список сотрудников больницы, владеющих иностранными языками. В больнице действуют договоры для англоязычных граждан.



«Налицо динамика роста числа поступлений иностранных граждан, 17% - это высокая цифра. В их числе – туристы, гости республики и города. Логично, что ожидается ежегодный рост потока пациентов из других стран. Наши врачи и медсестры понимают, что на время пребывания иностранного пациента мы становимся ему самыми близкими людьми. Поэтому стремимся помочь в вопросах коммуникации, адаптации, всех ставим на ноги, возвращая здоровье. В условиях роста туризма в регионе наша больница порой становится точкой контакта гостей и туристов с Бурятией», - отметил главный врач БСМП Эрдэм Раднаев.



Статистика, обнародованная БСМП, довольно неожиданная. Радоваться ей или грустить по ее поводу? Вопрос открытый. Конечно, жизнь есть жизнь. Хорошо известно, что туристы, посещающие Бурятию, случается травмируются на горных тропах и порой, увы, становятся объектами хулиганских и криминальных нападений. Хватает и чисто бытовых ЧП. Понятно и то, что большинство зарубежных пациентов БСМП – это не туристы, а гастарбайтеры из ближнего зарубежья.



С другой стороны, международная статистика больницы это косвенное, но вполне реальное, подтверждение роста турпотока в Бурятию. Не так давно власти республики трубили о миллионе туристов в год. Сейчас оценки в два раза скромнее из-за смены методики подсчета турпосещений. Она по-прежнему во многом оценочная. А вот медицинскую статистику не обманешь. Хотя, конечно, не дай Бог гостям Бурятии попадать в больницы.



К слову, сейчас в разных отделениях БСМП лечатся всего три иностранных гражданина. До пика турсезона еще далеко.



Фото: «Номер один»

