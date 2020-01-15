Вблизи Улан-Удэ открылся первый биовегетарий-термос

Это теплица нового поколения для круглогодичного выращивания экологически чистой продукции

«Ноосферная» теплица, не требующая энергозатат даже зимой, открылась в пригороде Улан-Удэ. Теплицу площадью 540 кв метров на территории своей производственной базы в поселке Сотниково создал доктор медицинских наук, руководитель научно-производственного объединения «ЭМ-Центр» Петр Шаблин.По его словам, за биовегетарием будущее, ведь это теплица нового поколения для круглогодичного выращивания именно экологически чистой продукции хорошего качества и разнообразия.«Идея заключается в том, чтобы получать без затрат на отопление, экологически безопасную, и даже с выраженными лечебными свойствами, продукцию. Мы, например, хотим на помидорах отработать технологию повышения ликопина в 10 раз как минимум, а ликопин, вы знаете, это основное противораковое вещество, которое есть в помидорах», - рассказал Пётр Шаблин.В биовегетарии в качестве почвогрунта используется биогумус, который производится «ЭМ-Центром». Энергия в теплицу поступает от солнечных батарей, а вода из скважины. Температура внутри составляет плюс 18- 20 град С, при уличной в -29 град С. По словам автора проекта, строительство объекта обошлось в 15 млн рублей, эксплуатация проста и не требует дорогостоящих специалистов. Срок окупаемости составит 4-5 лет. Появилась перспектива получать продукцию с низкой себестоимостью. Выращивать собираются овощи, зелень и даже фрукты. В планах - еще пять теплиц.В феврале в Улан-Удэ пройдет расширенное совещание по вопросу создания проектного офиса такой технологии в Бурятии с привлечением представителей Народного Хурала, ученых, специалистов профильных министерств и ведомств для дальнейшего стратегического сотрудничества, сообщает пресс-служба минисельхозпрода республики.Напомним, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об органической продукции». В Бурятии есть перспектива развития органического сельского хозяйства: обширные естественные кормовые угодья, возможно широкое развитие туризма, особенно медицинского, которое потребует значительного количества экологически чистых продуктов питания.Фото: пресс-служба минсельхозпрода Бурятии