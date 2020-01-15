Минприроды РФ предлагает ужесточить «антифосфатные» меры на Байкале

Ведомство поддержало «антифосфатный» законопроект депутатов Государственной думы



Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало введение «антифосфатного» закона на Байкале. Более того, федеральное ведомство предложило ужесточить запреты. Соавторами законопроекта, запрещающего продажу на Байкальской природной территории моющих средств с содержанием фосфатов выше 5%, выступли члены межфракционной рабочей группы «Байкал» Николай Будуев и Николай Валуев.



«Сегодня во всем мире набирает популярность понятие «осознанного потребления». В нашем случае это не следование тренду, а крайняя мера. Доказано, что именно фосфатосодержащие моющие средства серьезно влияют на эвтрофикацию (заболачивание) озера. Все, кто бывал на Байкале, могли видеть ужасающие последствия разрастания водоросли спирогиры», - говорит Николай Будуев.



По его словам, 13 января получен отзыв о законопроекте из минприроды РФ. Ведомство поддержало инициативу депутатов.



«Минприроды России с учетом мнения Сибирского отделения РАН о необходимости прекратить использовать фосфат-содержащие моющие средства на территории центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории поддерживает концепцию законопроекта», - говорится в документе, предоставленном Николаем Будуевым.



При этом минприроды порекомендовало депутатам не ограничиваться 5-процентным порогом содержания фосфатов, а запретить на территории БПТ продажу любых фосфатосодержащих моющих средств.



«Мы заручились поддержкой минприроды, даже получили от него рекомендации, однако прежде чем вносить в законопроект изменения относительно полного запрета фосфатов, нам нужно получить отзывы от других ведомств», - отмечает Николай Будуев.



Законопроект находится на стадии внесения на рассмотрение Госдумой РФ.



Фото: pixabay.com

