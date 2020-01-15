В Бурятии пока не будут менять схему оплаты за тепло

Чиновники не рискнули пойти на реформу





Бурятские чиновники отказались от идеи перейти на новую схему оплаты за отопление, на которую уже перешли несколько лет назад, например, в Иркутске. Этот вопрос рассматривался вплоть до конца 2019 года, и в итоге правительство республики не захотело провести данную коммунальную реформу.

Напомним, в стране существуют две схемы оплаты, закрепленные постановлениями российского правительства. Одна из них – оплата за отопление в течение всего года ежемесячными равными платежами. Другая - по факту потребления, то есть исключительно в отопительный период.В Бурятии используется «равномерная», годовая схема. Она предполагает проведение раз в год перерасчета по отоплению. Именно из-за этих перерасчетов по республике возникают скандальные ситуации, когда гражданам неожиданно приходят квитанции с требованием доплатить денег за услугу отопления.Раз и навсегда положить конец никому не нужным противоречиям мог переход на оплату только в течение отопительного сезона. Сколько тепла за месяц потребила квартира - за столько и заплатила. Все ясно, понятно, и никаких загадочных перерасчетов. Разумеется, в месяцы, когда квартира получает отопление, платежи вырастут, но и субсидии по ЖКХ, если они полагаются гражданам по закону, никто отменять не имеет права.- Принято решение пока оставить все по-прежнему. Оплата за отопление в 2020 году будет производиться ежемесячно, равными долями, - сообщили «Номер один» в республиканском Минстрое. - В последующие годы возможны изменения, - дипломатично предположили в министерстве.Планы создать в отрасли республиканского ЖКХ Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) тоже остались нереализованными. Но если в вышеописанном случае власти просто не смогли продемонстрировать политическую волю на изменение ситуации, то здесь имеются препятствия юридического характера.Как ранее писал «Номер один», законодательство не позволяет выделить бюджетные средства на организацию ЕИРЦ.В правительстве намеревались обдумать какие-то варианты, которые все же позволили бы тем или иным способом профинансировать эту работу, провести совещание. Судя по всему, путь найден не был.- Совещание по созданию ЕИРЦ было проведено. Принято решение дождаться федерального закона о создании Единого платежного центра, - констатировали в ведомстве.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com