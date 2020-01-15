В Бурятии за год утилизировано 1,4 тонны продукции животноводства

Ее безопасность вызывала сомнения из-за нарушений, выявленных инспекторами Россельхознадзора



В Бурятии в прошлом году после проверок Россельхознадзора утилизировано около 1,4 тонны небезопасной продукции животного происхождения, сообщили в региональном управлении надзорного ведомства.



В числе главных нарушений, выявленных его инспекторами: реализация продуктов животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки; с истекшим сроком годности; несвоевременное гашение электронных документов на поступившую продукцию в системе ФГИС «Меркурий»; несоблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания и убоя животных.



Всего инспекторы управления Россельхознадзора в 2019 году в Бурятии проверили 505 поднадзорных объектов, на которых осуществляется содержание и разведение сельскохозяйственных животных, ведется оборот продукции животного происхождения и лекарственных средств для ветеринарного применения. В течение года проведено 338 внеплановых проверок, в результате которых выдано 178 предписаний, возбуждено 355 административных дел в сфере ветеринарного законодательства, наложено более 260 штрафов и 94 предупреждения.



Количество выявленных нарушений по сравнению с 2018 годом увеличилось в 1,2 раза.



Фото: fsvps.ru

