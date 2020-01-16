В Улан-Удэ на Верхней Березовке идет «драка» за недвижимость

Еще не все лакомые куски в столице Бурятии поделены окончательно и бесповоротно





В престижной местности Верхняя Березовка продолжаются конфликты за землю и имущество.

Межрегиональное теруправление Росимущества подобных собственнических амбиций, как ответчик, не поняло и не приняло. Ведь земельный участок, на котором расположена лыжная база, оказался зарегистрирован в качестве федеральной собственности еще в 2009 году. Чиновники считали, что и спорный объект также является собственностью РФ.





До сих пор идет затяжная война за федеральные «научные» земельные участки на «Плодовке». Вместо целевого использования земли под селекционные участки БурНИИСХа там, напомним, разместили многочисленные дачи. Многие из них язык не поворачивается именовать таковыми. Скорее, коттеджи, в коих проживают всем известные люди. Часть земель под дачами уже отобрали у прежнего собственника (РФ) и передали новым. По другой части, под «плодовскими» дачами, противостояние продолжается.Азартная дележка имущества происходит и в других местах заветного улан-удэнского микрорайона. Супротивными сторонами оказываются самые неожиданные учреждения.На сей раз вдали от людского внимания и пересудов, в тиши кабинетов Фемиды кипит разборка между Бурятским республиканским отделением физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Росимуществом.Арбитражные страсти вспыхнули по поводу лыжной базы по адресу: Верхняя Березовка, 2 «ж».Ее скромно назвали нежилым зданием с кадастровым номером 03:24:021801:174. Место действительно хорошее, невдалеке от Этнографического музея. Почему бы, собственно говоря, и не помериться силами?Все началось с того, что у «Динамо» появилась задумка взять в свою собственность упомянутое здание. Задумано — сделано. Как выяснилось в зале суда, местное «Динамо» не является чем-то самим по себе. Оно — правопреемник имущественных прав Бурятского республиканского совета «Динамо». Помимо этого, истец упирал на то, что пользуется зданием и занимается его содержанием.На пути регистрации права собственности на базу стояли серьезные препятствия — не было всех необходимых документов. Судя по всему, они отсутствовали очень «крепко» и достать их невозможно. Но желание стать собственниками, видимо, изматывало «динамовские» души, и в спортобществе решили одним рывком преодолеть бюрократические вопросы с документами - через суд.Сложилось впечатление, что ведомство не то было слишком уверено в своей позиции, не то недооценило решимость и напор «Динамо». Одним словом, ответчик никого не прислал на заседание. Такой подход к судебному разбирательству даже отмечен в документах: «Просил рассмотреть дело в отсутствие представителя... На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика».Думаем, если бы в Росимуществе знали, чем закончится рассмотрение, то обязательно направили бы своего представителя. Однако история не имеет сослагательного наклонения.Выяснилось, что сегодняшнее «Динамо» называет себя правопреемником Совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» не просто так. Это, оказывается, установлено судом в ходе рассмотрения другого дела.Здание верхнеберезовской лыжной базы «Динамо» было построено «динамовцами» хозяйственным способом аж в 1959 году (в 1989-м принят в эксплуатацию пристрой к лыжной базе). Видимо, давность строительства и есть одна из причин неспособности «Динамо» собрать в настоящее время полный пакет документов для получения статуса собственника спортивно-оздоровительного актива.Участок имеет свою судьбу. В 1990 году улан-удэнские власти закрепили его за «Динамо» под лыжную базу. Потом земельный участок, занимаемый базой, стал федеральной собственностью, чего никто не отрицает. Но по лыжной базе Росимущество так и не представило конкретных доказательств о том, что она является федеральной собственностью.«В соответствии с выпиской из единого государственного реестра недвижимости сведения о зарегистрированных правах на спорный объект отсутствуют. Доказательств нахождения в реестре федерального имущества ответчиком МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае не представлено», - указал Арбитражный суд республики.Оценив позиции сторон, суд расценил требования истца к Росимуществу обоснованными. За «Динамо» признано право собственности на базу. Однако пока решение не вступило в силу.В обычной жизни фарш невозможно провернуть обратно, и мясо из котлет не восстановишь.В мире арбитража реальность немного другая. Разгромленное в первой инстанции Росимущество подало апелляцию. Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите может отменить решение бурятского арбитража, если на то найдутся основания. И фарш таки провернется обратно.В Чите с самого начала в деле произошел интересный поворот.Там выяснили, что Бурятское республиканское отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» является самостоятельным юридическим лицом.«Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» также является самостоятельным юридическим лицом», - въедливо отметила апелляционная инстанция.Согласно одному из законов России, в общественных организациях, структурные подразделения (отделения) которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных организаций, собственниками имущества являются общественные организации в целом.Отделения могут только обладать правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ним головной организацией.Бурятское «Динамо» попросило пояснить, на основании чего право собственности на оспариваемую лыжную базу может быть признано за ним (за республиканским отделением). «Не затронуты ли интересы всероссийского «Динамо»?» - спросил суд.Читинская инстанция ждет пояснений по этому аспекту. Рассмотрение дела отложено.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»