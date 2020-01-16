Защита от Бондарчука

Пока одни чиновники (где-нибудь в Кремле) придумывают способы, как запудрить людям головы, другие (где-нибудь в Баргузинском районе) пытаются защитить людей от пропаганды, лоботрясничества и морального разложения. А когда цели благородны, любые средства хороши.
В Баргузинском районе Следком возбудил уголовное дело на начальника районного культурно-досугового объединения. Ее обвинили в том, что она потратила 5 млн рублей на покупку старого оборудования для сельского кинотеатра под видом нового.
«При работе проектора изображение на экране было нечетким, краски - бледными и тусклыми, не соответствующими заявленным стандартам качества показа», сообщили в ведомстве.
И никто не подумал, что эта женщина, быть может, просто болеет душой за жителей района. Старается оградить их от голливудских кровавых боевиков, которые учат насилию, от фильмов про гламур и красивую жизнь, провоцирующих отток населения, от российских картин, снятых при поддержке фонда «Кино».
Да, способ выбран не очень удачно. Да, скорее всего, она при этом могла компенсировать свой моральный ущерб какой-то частью денег из тех 5 млн, которые выделило государство. Но разве оно того не стоит?
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