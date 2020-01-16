Защита от Бондарчука

Когда цели благородны, любые средства хороши

Пока одни чиновники (где-нибудь в Кремле) придумывают способы, как запудрить людям головы, другие (где-нибудь в Баргузинском районе) пытаются защитить людей от пропаганды, лоботрясничества и морального разложения. А когда цели благородны, любые средства хороши.В Баргузинском районе Следком возбудил уголовное дело на начальника районного культурно-досугового объединения. Ее обвинили в том, что она потратила 5 млн рублей на покупку старого оборудования для сельского кинотеатра под видом нового.«При работе проектора изображение на экране было нечетким, краски - бледными и тусклыми, не соответствующими заявленным стандартам качества показа», сообщили в ведомстве.И никто не подумал, что эта женщина, быть может, просто болеет душой за жителей района. Старается оградить их от голливудских кровавых боевиков, которые учат насилию, от фильмов про гламур и красивую жизнь, провоцирующих отток населения, от российских картин, снятых при поддержке фонда «Кино».Да, способ выбран не очень удачно. Да, скорее всего, она при этом могла компенсировать свой моральный ущерб какой-то частью денег из тех 5 млн, которые выделило государство. Но разве оно того не стоит?