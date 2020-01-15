В Москве обсудят вопрос об изменении границ Тункинского нацпарка

У жителей Тункинского района вновь появляется надежда восстановить конституционные права на землю предков







В правительстве РФ обсудят проблему исключения земель населенных пунктов из состава Тункинского национального парка. Такое решение принято по итогам рабочей встречи вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Совещание по этому вопросу вице-премьер проведет 27 января с участием профильных ведомств и главы региона, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В ходе встречи Алексей Цыденов рассказал о том, что проблема поднимается не в первый раз, так как от сложившейся ситуации страдают как сами жители Тункинского района, так и хозяйствующие субъекты. В 1991 году в состав национального парка включили без исключения весь Тункинский район. Именно таким образом села, которым по 300 и более лет (всего около 30 населенных пунктов, в которых проживают более 20 тыс человек) также попали в состав национального парка.



Между тем, законодательством установлено жесткое регулирование деятельности на территории нацпарка – в нем фактически ничего нельзя делать, поясняет глава республики. В нынешней ситуации жители населенных пунктов не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить земельные участки в собственность. Кроме того, отсутствует возможность оформить право собственности на земельные участки под социальными объектами – детскими садами и школами. В итоге 50 учреждений дошкольного и среднего образования подлежат сносу.



Алексей Гордеев поддержал просьбу главы республики об исключении земель населенных пунктов Тункинского района и земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 100 тыс гектаров из границ национального парка «Тункинский».



Для решения вопроса правительство Бурятии подготовило проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство. В соответствии проектом постановления, жители Тункинского района смогут оформить законное право собственности на свои земельные участки, будут решены проблемы хозяйствующих субъектов. Взамен в состав нацпарка будут включены другие природные территории, которые нуждаются в особом режиме охраны, но не имеют статуса заповедника, включая территорию «Снежинского» заказника регионального значения площадью около 240 тыс гектаров.



Отметим, о решении этой проблемы заявляло пять лет назад еще прежнее правительство Бурятии под руководством Вячеслава Наговицына и экс-депутат Госдумы от Бурятии Михаил Слипенчук. Тогда в декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и иные законодательные акты РФ. Все это должно было снять запрет на регистрационные действия по переходу права собственности и права владения на ранее зарегистрированные земельные участки в Тункинском районе. Однако не позволяло выделять и предоставлять землю в собственность граждан, в том числе слабозащищенным слоям населения и льготным категориям граждан (многодетным семьям, ветеранам и членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидам и иным).



Кроме того, допускалось предоставление в аренду земельных участков на территории национального парка под строительство только объектов рекреационно-туристического назначения, что исключало строительство социальных и культурно-досуговых объектов, а также индивидуально-жилищное строительство.



В это же время появилось обращение жителей Тункинского района на имя президента РФ Владимира Путина о выведении из состава национального парка «Тункинский» земель поселений, сельскохозяйственного назначения и промышленности. Взамен предлагалось ввести в состав нацпарка другие уникальные природные комплексы Восточных Саян и даже Закаменского района. Однако, увы, как видим, вопрос до конца так и не решен.



Окажется ли успешным очередной «подход» к нему на этот раз у нового главы республики Алексея Цыденова?



Пока можно сказать лишь одно – Алексей Цыденов начал решать эту проблему, еще будучи в статусе «врио» главы республики на совещании, посвященном актуальным проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории. Оно состоялось под председательством президента России Владимира Путина в августе 2017 года в поселке Танхой.



«…Похожая ситуация в Тункинском районе Бурятии, где весь район полностью объявлен национальным парком без изъятия территорий фактически существующих населенных пунктов. В результате те, кто до 2012 года оформить право собственности на землю не успел, сейчас это сделать уже не могут: более шести тысяч граждан стоят в очереди на оформление права собственности – и не могут. Помимо граждан – организации: 48 школ в районе, из них 46 не имеют оформленной земли, - сказал тогда Алексей Цыденов, обращаясь к президенту России. - До недавнего времени раз в пять месяцев всем – и организациям, и частным лицам – Росреестр выставлял штрафы за неоформление. Есть факты судебного понуждения к сносу жилья с неоформленной земли. Сейчас мы с Росреестром нашли [возможность] хотя бы не штрафовать, но это временная мера».



«Нами подготовлено предложение, предварительно тоже проработано, по изменению границ Тункинского парка без сокращения общей площади и без ущерба природоохранной функции», - подчеркнул тогда нынешний глава Бурятии.



Судя по всему, именно это предложение и будут обсуждать в правительстве РФ. Спустя два с половиной года. Ну, а обещанного в России известно сколько ждут. Тем паче, что правительство Дмитрия Медведева сегодня ушло в отставку. Будут новые лица…





Фото: egov-buryatia.ru

