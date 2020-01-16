Бурятская таможня фиксирует внешнеторговый бум

За год она перечислила в бюджет более 26 млрд руб - почти в три раза больше, чем в 2018-м году

Бурятская таможня за 2019 год перечислила в бюджет государства 26,34 млрд рублей. Это на 17,3 млрд больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе таможни. По словам начальника таможни Андрея Полетаева, за прошедшие три года в регионе ее деятельности сложилась устойчивая положительная динамика по многим направлениям деятельности.Внешняя торговля в 2019 году характеризуется увеличением стоимостного объема товарооборота, который составил 2,3 млрд долларов и увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Если рассматривать динамику с 2017 года, то увеличение произошло в 6,6 раза. Это, в свою очередь, повлияло на рост таможенных платежей: в 2017 году в бюджет было перечислено около 2,5 млрд рублей, в 2018 году эта сумма составила уже 9 млрд, а по итогам 2019 года превысила 26 млрд рублей.С 2017 по 2019 год наблюдается ежегодное 20-процентное увеличение декларационного массива, более 90% деклараций из которого выпущено с применением технологии удаленного выпуска.В 2019 году бурятские таможенники оформили почти 7 млн тонн грузов, из которых более 97% – на таможенном посту ЖДПП Наушки.На ЖДПП Наушки ежегодно увеличивается доля транзита, это связано, прежде всего, с использованием технологии удаленного выпуска, реализуемой центром электронного декларирования Бурятской таможни. В 2018 году выпуск транзитных деклараций увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 34%, а в 2019-м еще на 37%.В 2019 году в регионе деятельности таможни внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 82 стран мира. Основным торговым партнером по-прежнему является Китай, занимая 80% в общем объеме товарооборота. В структуре товарооборота импорт превалирует над экспортом в соотношении 82% к 18%.Основными экспортными товарами стали вертолеты, лесоматериалы. В импортных поставках основную долю занимают машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.В 2019 году таможенные посты Бурятской таможни оформили более 21,6 тыс грузового автомобильного и 3755 железнодорожного транспорта, 730 воздушных судов и 532 пассажирских поезда, 183,5 тыс легковых автомобилей и 6092 автобуса, более 800 тыс туристов, пересекающих границу.Фото: пресс-служба Бурятской таможни