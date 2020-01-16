Смог над Улан-Удэ провисит до конца пятницы

В городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности



В Улан-Удэ сегодня и до 20:00 17 января объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности из-за плохого рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщили в Управлении по ЧС администрации города.



Напомним, неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности впервые объявили в Улан-Удэ 13 января. С 15 января до 11 часов 16 января уровень опасности был повышен до второй степени. Как уточнили в Минприроды, степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов. При превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение I степени, при превышении 3 ПДК — II степени. III степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК



В управлении рекомендуют горожанам: ограничить пребывание на улице; проветривать помещения только кондиционерами; занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;-воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

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Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (метель, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеорологических условий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха.



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