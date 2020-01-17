ВСЖД констатирует рост перевозок в поездах до Улан-Удэ и Улан-Батора

Пассажиропоток в них вырос на 13-16 процентов по отношению к 2018 году



Количество пассажиров, перевезенных в поезде Иркутск – Улан-Батор в 2019 году, составило 27,9 тыс человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,1 тыс человек), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



Существенный рост отмечается в перевозках вагонами класса «Люкс». За 12 месяцев 2019 года в них проехало 2,9 тыс пассажиров, что на 64,5% пассажиров больше, чем за тот же период 2018 года (1,8 тыс пассажиров). В купейных вагонах перевезено почти 25 тыс пассажиров, что на 12,2% больше прошлогоднего показателя.



Подавляющее большинство пассажиров – 25,2 тыс человек, или 90,3 % – совершили поездки в Монголию и обратно. Это превышает показатель 2018 года на 17,2%. Количество перевезенных пассажиров из России в Монголию составило 9 776, из Монголии в Россию – 15 409.



Пик пассажиропотока наблюдался с июня по август. В это время совершили путешествие 12 тыс человек (43% от общего количества пассажиров, перевезенных в 2019 году). Большой популярностью маршрут пользовался у организованных туристических групп.



В связи с возросшей востребованностью в летний период состав поезда был увеличен. В настоящее время в составе поезда курсируют пять купейных вагонов и один вагон класса «Люкс».



А в дневном экспрессе Иркутск – Улан-Удэ за 12 месяцев 2019 года перевезено 130,3 тыс пассажиров. Этот показатель на 13,2 % выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 115,1 тыс человек.



В купейных вагонах совершили поездку 20 тыс человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 36,3 тыс пассажиров.



По-прежнему наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса остаются поездки в вагонах эконом-класса (с местами для сидения). В этой категории вагонов в 2019 году поездки совершили 74 тыс человек – почти 57% всех пассажиров экспресса. Увеличение пассажиропотока произошло на 9,1 % к прошлому году.



Напомним, дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ курсирует ежедневно, сформирован из пяти вагонов. В настоящее время в состав входят один купейный, два плацкартных и два вагона с местами для сидения.



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