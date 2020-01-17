В Чите муж не смог взыскать с неверной жены 10 млн рублей

В такую сумму он оценил моральный вред от измен бывшей супруги, но суд захотел доказательств



В Чите создан забавный юридический прецедент: суд отказал в удовлетворении иска мужчине, который потребовал у своей бывшей жены 10 млн рублей морального и материального ущерба за ее измены.



Именно такая формулировка содержится в его исковом заявлении, в котором он просит суд не только обязать бывшую супругу компенсировать ему моральный и материальный вред за ее измены, но и возложить на детей обязанность сменить фамилию и отчество.



Истец пояснил суду, что находился в браке с 1981 года, последующие годы он неоднократно заставал супругу на ее работе во внебрачных связях, однако разводиться не хотел из-за детей - их на момент брака у пары было двое.



А в 1989 году уже по заявлению женщины суд вынес решение о расторжении брака и взыскании с отца алиментов, которые он исправно уплачивал. Правда, справки об удержании алиментов у истца отсутствуют из-за уничтожения документации на предприятиях, где он работал.



По его словам, бывшая супруга рвала его письма, не прочитав их, отказывалась разговаривать с ним по телефону. Истец обращался в полицию, чтобы с ее помощью выяснить волнующие его вопросы. В ответах истцу сообщалось, что дети не считают его родным отцом, но вопрос биологического отцовства не оспаривают. Его бывшая супруга, как и ее дети, до сих пор носят его фамилию.



С учетом изложенного истец просил суд обязать детей сменить фамилию и отчество, взыскать с бывшей супруги в его пользу моральный и материальный ущерб (алименты) за измену в семейной жизни в сумме 10 млн рублей.



Суд первой инстанции в принятии искового заявления в части требований о возложении на детей обязанности сменить фамилию и отчество истцу отказал.



Что касается взыскания морального и материального ущерба за измены, то суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, в удовлетворении этих исковых требований также отказал, поскольку истец не доказал факт причинения ему материального ущерба и морального вреда действиями ответчиков. С этими выводами согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда, сообщили в его пресс-службе.



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