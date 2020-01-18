Бурятия войдет в проект «Южное побережье Байкала» в 2020 году

Сбербанк поможет проведению встречи с инвесторами, которые готовы работать в республике



Бурятия присоединится к реализуемому с 2019 года в Иркутской области проекту Сбербанка «Южное побережье Байкала» в текущем году, сообщил журналистам в пятницу глава республики Алексей Цыденов.



«Работа Сбербанка [по проекту] «Южное побережье Байкала» по развитию туризма на Байкале начиналось с иркутской стороны, сейчас мы объединяем усилия, чтобы Бурятия была в этом проекте тоже. В феврале - начале марта в Москве совместно со Сбербанком планируется проведение встречи с пулом инвесторов, для которых туризм в нашей республике интересен, которые готовы войти в Бурятию с инвестициями», - цитирует Цыденова



По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, власти региона много сделали в части развития инфраструктуры, в том числе в аэропорту «Байкал».



«Сейчас есть возможность привезти сюда туриста, Сбербанк предоставит возможности для поддержки предпринимателей, которые хотят строить отели, гостиницы, развивать турбизнес в республике», - отметил Ведяхин.



Он добавил, что в ближайшее время в Москве в рамках проекта «Южный берег Байкала» будет организована презентация региона для целевых инвесторов. «Будем предоставлять необходимые продукты, будем общаться с федеральными органами власти для поддержки турпроектов в Бурятии», - сказал Ведяхин.



Число туристов в Бурятии за последние 10 лет увеличилось вдвое. В 2019 году регион, по данным республиканского правительства, посетили порядка 380 тыс человек: за период с 2009 рост потока туристов составил 50%. Чаще всего в Бурятию приезжают гости из соседних Монголии и Китая, из Южной Кореи, Японии, Германии, Франции.



Иностранцев и жителей других российских регионов привлекает прежде всего озеро Байкал: в отличие от берега со стороны Иркутской области прибрежная полоса в Бурятии более пологая, со множеством песчаных пляжей. Также в республике, на территории которой находится Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России и множество целебных источников, активно развивается религиозный и лечебно-оздоровительный туризм.



В Бурятии расположена особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань». В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и начало поиск новых инвесторов. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано шесть резидентов - иностранные и российские.



Фото: «Номер один» Бурятия присоединится к реализуемому с 2019 года в Иркутской области проекту Сбербанка «Южное побережье Байкала» в текущем году, сообщил журналистам в пятницу глава республики Алексей Цыденов.«Работа Сбербанка [по проекту] «Южное побережье Байкала» по развитию туризма на Байкале начиналось с иркутской стороны, сейчас мы объединяем усилия, чтобы Бурятия была в этом проекте тоже. В феврале - начале марта в Москве совместно со Сбербанком планируется проведение встречи с пулом инвесторов, для которых туризм в нашей республике интересен, которые готовы войти в Бурятию с инвестициями», - цитирует Цыденова ТАСС По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, власти региона много сделали в части развития инфраструктуры, в том числе в аэропорту «Байкал».«Сейчас есть возможность привезти сюда туриста, Сбербанк предоставит возможности для поддержки предпринимателей, которые хотят строить отели, гостиницы, развивать турбизнес в республике», - отметил Ведяхин.Он добавил, что в ближайшее время в Москве в рамках проекта «Южный берег Байкала» будет организована презентация региона для целевых инвесторов. «Будем предоставлять необходимые продукты, будем общаться с федеральными органами власти для поддержки турпроектов в Бурятии», - сказал Ведяхин.Число туристов в Бурятии за последние 10 лет увеличилось вдвое. В 2019 году регион, по данным республиканского правительства, посетили порядка 380 тыс человек: за период с 2009 рост потока туристов составил 50%. Чаще всего в Бурятию приезжают гости из соседних Монголии и Китая, из Южной Кореи, Японии, Германии, Франции.Иностранцев и жителей других российских регионов привлекает прежде всего озеро Байкал: в отличие от берега со стороны Иркутской области прибрежная полоса в Бурятии более пологая, со множеством песчаных пляжей. Также в республике, на территории которой находится Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России и множество целебных источников, активно развивается религиозный и лечебно-оздоровительный туризм.В Бурятии расположена особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань». В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и начало поиск новых инвесторов. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано шесть резидентов - иностранные и российские.Фото: «Номер один»