Неполитический «поджопник»

Все-таки бурятский суд – самый гуманный суд России. А то и мира

Судите сами: в Москве за брошенный в росгвардейца бумажный стаканчик митингующий едва не получил реальный срок. У нас же за настоящий «поджопник» сотруднику – всего лишь «условка».Дело было в одном из районов Бурятии. Росгвардейцы решили приструнить дерущихся в кафе молодчиков: разняли и вывели на улицу. Где и случилось страшное.Один из дебоширов «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений… пнул стража порядка в область правой ягодицы». Чем «причинил потерпевшему физическую боль».Что было бы, если это случилось во время массовых протестов против нечестных выборов? Кто знает… Но в нашем случае никаких протестов не было, пинающий – вовсе не революционер, а всего лишь «безобидный» молодой человек с судимостью за незаконную рубку леса.«Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему», пишут СМИ. Так вот он лучший рецепт судебной защиты - сказать: «Я больше не буду» и «мне очень стыдно». Тогда и в угол не поставят. А всего-то три года условно.