22.01.2020
В Бурятии ищут пострадавших от финансовой организации

В Бурятии ищут пострадавших от финансовой организации

«Деловые инвестиции» вели банковскую деятельность,  не имея регистрации и лицензии на нее

В производстве следственной части Следственного управления МВД по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по статье 172 УК РФ  (незаконная банковская деятельность) в отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции».

Расследованием установлено, что в период с 15 октября 2017 года по 26 декабря 2018 года руководитель организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на этот вид деятельности.

Офисы организации находились в Октябрьском (ул. Ключевская, 70а) и Железнодорожном (пр. 50-летия Октября, 25) районах Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.

В настоящее время следствие устанавливает всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы.

Телефоны для связи со следственным управлением МВД по Республике Бурятия:  8(3012)29-51-50, 29-51-43.

Фото: pixabay.com
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