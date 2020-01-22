В Бурятии ищут пострадавших от финансовой организации

«Деловые инвестиции» вели банковскую деятельность, не имея регистрации и лицензии на нее



В производстве следственной части Следственного управления МВД по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции».



Расследованием установлено, что в период с 15 октября 2017 года по 26 декабря 2018 года руководитель организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на этот вид деятельности.



Офисы организации находились в Октябрьском (ул. Ключевская, 70а) и Железнодорожном (пр. 50-летия Октября, 25) районах Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.



В настоящее время следствие устанавливает всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы.



Телефоны для связи со следственным управлением МВД по Республике Бурятия: 8(3012)29-51-50, 29-51-43.



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