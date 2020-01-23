Поддержанные «японки» до сих пор могут «фонить»

Радиоактивный автомобиль из Японии вновь выявлен во Владивостоке



Радиоактивный автомобиль обнаружили владивостокские таможенники в морском торговом порту. Радиационный контроль показал, что прибывший на теплоходе в Россию автомобиль Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.



Так как ввоз такого товара запрещен на территорию Евразийского экономического союза, владивостокские таможенники оперативно передали информацию о находке в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Радиационно-опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию.



По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, с момента аварии в Японии на атомной станции Фукусима -1 с апреля 2011 года по июнь 2017 года - в регионе деятельности таможни выявлено 875 подобных товаров. Последние три года радиоактивные автомобили не появлялись на таможне.



Последний случай, свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли. Таможенники продолжат контролировать ввоз этой категории товаров, опасных для здоровья человека. Может быть, далее Владивостока «фонящие» поддержанные иномарки и не уйдут.



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