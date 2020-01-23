«Ульгэр» получил 10 мест в техническом театральном колледже России

Бурятия получила возможность подготовить мастеров для постановочных цехов театров



Театральный художественно-технический колледж (Москва) выделил 10 целевых мест очного обучения для абитуриентов из Бурятии по специальностям: «художественно-декорационное оформление кукольного спектакля», «светорежиссура», «сценическая техника и технологии аудиовизуальных программ».



Выпускники школ поступят в колледж в июле 2020 года, сообщили в пресс-службе Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».



«В конце 2019 года министерство культуры Бурятии обратилось к Департаменту культуры Москвы с просьбой о выделении квоты в ТХТК для представителей Бурятии. На днях пришел ответ, что нашу просьбу подтвердили. Сейчас мы начинаем собирать заявки с желающих. Кто-то из тех, кто пройдет обучение в колледже, придет работать в наше обновленное здание театра, а кто-то сможет устроиться в другие театры Бурятии», – рассказывает директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.



Театральный художественно-технический колледж – это старейшее средне-специальное театральное учебное заведение Москвы в системе подготовки специалистов среднего звена для учреждений культуры и искусства. Колледж был основан 20 октября 1931 года по инициативе комсомольской организации Большого театра. Сегодня по праву считается уникальным заведением. Он единственный в России выпускает мастеров для постановочных цехов театров, кино, телестудий, концертных мероприятий и т. д. Выпускники колледжа являются крайне востребованными в театрах и арт-студиях Москвы.



По всем вопросам поступления обращайтесь в дирекцию театра по телефону: 8(902)562-83-74



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