В Бурятии 2019 году индекс промышленного производства вырос на 14%

Драйверами выступили обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и еще ряд отраслей



В Бурятии индекс промышленного производства за 2019 год по сравнению с 2018 годом достиг 114,4 %. Об этом сообщает пресс-центр Бурятстата.



Индексы производства по основным видам промышленного производства равнялись: по добыче полезных ископаемых – 100,5 %, обрабатывающим производствам – 121,9 %, обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 95,2 %, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 94,4 %.



Рост промышленного производства в 2019 году наблюдался по таким видам экономической деятельности, как добыча угля (индекс производства 103,8 %), добыча прочих полезных ископаемых (в 2,4 р.), производство одежды (в 2,5 р.), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения (111,8 %), производство химических веществ и химических продуктов (110,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (136,2 %), производство прочей неметаллической минеральной продукции (127,2 %), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (175,2 %), производство прочих транспортных средств и оборудования (120,8 %), производство мебели (159,1 %).



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