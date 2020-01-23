В Улан-Удэ продолжат модернизацию водовода на юго-западе

Год назад авария на двух водоводах насосной станции «Юго-Западная» привела к введению режима ЧС



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал на водопроводной насосной станции «Юго-Западная», где прошли ремонтные работы после февральской аварии 2019 года. Тогда в Улан-Удэ был введен режим ЧС. В целом на устранение последствий аварии было выделено около 33 млн бюджетных рублей. Все работы завершены в декабре 2019 года. В настоящее время насосная станция «Юго-Западная» работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Только на восстановительные работы тогда было потрачено более 10,4 млн рублей. Деньги выделялись из республиканского и городского бюджетов. Они пошли только на устранение ЧС, а летом уже приступили к разработке проектной документации, затем к строительству нового водовода. Месяц назад водовод начал работать уже в полноценном режиме. Теперь у нас рисков повторения такой ситуации, как в прошлом году нет», - отметил мэр.



Насосная станция работает с 1988 года. Здесь установлены пять агрегатов - центробежных насосов производительностью 1000 кубометров в час, которые работают по ночам. Причиной аварии стал гидроудар, в результате которого осыпался грунт под трубами и под тяжестью воды. Трубы не выдержали и переломились.



После аварии проведена большая работа по устранению причин, вызвавших ее. Установлены новые водоводы на поврежденных участках, они закреплены на буронабивных сваях с использованием скользящих хомутовых oпор. Всего установлено 44 сваи на глубину 12 метров, что обеспечивает прочность конструкции. Грунт в этом месте песчаный, даже в случае его движения благодаря сваям водовод не пострадает. Все продольные и угловые соединения проверены ультразвуковым контролем. Выполнено антикоррозионное покрытие труб и сварных швов. В качестве запорной арматуры на тpyбопроводах установлены задвижки с обрезиненным клином.



Для предотвращения обратного потока воды произведена замена обратных клапанов на водоводах диаметром 1000 мм. Установлены новые стабилизаторы давления, которые позволят избежать гидроудара. Они работают на правой и левой нитках водовода в камерах № 1, № 2. Проведенные работы позволят значительно повысить надежность водоснабжения юго-западной и юго-восточной частей города, в том числе – ТЭЦ-2 и котельной, отапливающей сотые квартала.



Кроме того, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и директор муниципального «Водоканала» Жаргал Цыбиков на месте обсудили вопросы дальнейшей модернизации насосной станции. В частности, речь идет о замене запорной арматуры и части насосов на новые, возможности покупки и установки автоматической системы «плавного пуска» оборудования и т.д. По словам мэра, вопросы финансирования будут решаться через вхождение в республиканские инвестиционные программы, либо за счет финансирования из муниципального бюджета.



Напомним, 1 февраля 2019 года произошла авария на двух водоводах, идущих от основного городского водозабора до водопроводной насосной станции «Юго-Западная».В результате аварии в некоторых микрорайонах было ограничено горячее водоснабжение, подача холодной воды не прекращалась. В течение суток проводились ремонтные работы, был смонтирован и запущен временный обводной трубопровод из трех труб диаметром 225 мм каждая. Уже 2 февраля 2019 года поступление холодной воды из городского водозабора было восстановлено.



Фото: ulan-ude-info.ru

