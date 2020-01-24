В Бурятии вышли на учения более 1,5 тыс «тыловиков»

В полевых условиях они обеспечат войска водой, топливом, свежим хлебом и баней



В Бурятии более 1,5 тыс военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового объединения Восточного военного округа совершат марши на общевойсковые полигоны в рамках полевого выхода.



Военнослужащие совершат многокилометровые марши на штатной технике в заданные районы, отработав на марше задачи по отражению нападения группы условных террористов, сообщили в пресс-службе ВВО. Специалисты МТО с использованием специальных автоцистерн выполнят доставку питьевой воды на позиции мотострелковых, танковых подразделений.



Помимо этого, военнослужащие развернут в полевых условиях базу материально-технического обеспечения, военные водители с использованием штатных грузовых автомобилей осуществят доставку передовым подразделениям около 700 тонн грузов различного назначения, в том числе боеприпасы и более 500 тонн топлива.



Для помывки личного состава будет развернута новейшая передвижная полевая баня (ППБ-32), в которой в автономном режиме работы могут принять душ более 120 человек, а благодаря использованию внедорожного шасси эта техника способна выполнять поставленные задачи в любых условиях, что значительно сокращает время на обеспечение подразделений банным комплексом в поле.



Кроме того, специалисты-хлебопеки мобильного хлебозавода в полевых условиях изготовят более 1,5 тонн хлебных изделий.



Всего к учению будет привлечено более 1,5 тыс военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.



Фото: пресс-служба ВВО

