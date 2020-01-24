В России у студента – женское лицо

Татьянин день отметят завтра более 4 млн россиян



Более 4 млн молодых россиян отметят завтра День российского студенчества. Именно столько человек проверяли на своих зубах твердость гранита науки в 2019 году, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения - 2020



День российского студенчества - это день «рождения» системы высшего образования в нашей стране. В 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет - первый классический российский университет. Со временем дата основания первого вуза в России стала праздником всех российских студентов. Закономерно, что самый высокий процент студентов зарегистрирован в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге: 560 и 550 учащихся на 10 тыс человек населения соответственно. На третьем месте находится средний по размерам, но по праву считающийся самым студенческим городом Сибири Томск: в нем 548 учащихся вузов на 10 тыс человек.



В 2018/2019 учебном году высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в России получали почти 4,2 млн человек, причем девушки составляли более половины (2,2 млн человек) российского студенчества. Доля женщин, получающих высшее образование, неуклонно растет с начала 2000-х годов. Например, по данным микропереписи 2015 года, в возрастной группе 25–34 года вузы закончили 47% девушек и 35% юношей.



В 2018 году по очной форме в российских вузах обучались более 200 тыс иностранцев. Большинство из них приезжают учиться из стран СНГ, из Азии и Африки. Причем тяга к знаниям приводит в Россию даже уроженцев совсем далеких краев. Например, на миграционный учет с целью обучения зарегистрированы 30 граждан Гондураса, пять - Антигуа и Барбудыи по одному выходцу из Королевства Бутан, Доминиканской Республики, Западной Сахары и Папуа - Новой Гвинеи.



Постепенно растет число студентов, получающих образование с применением дистанционных образовательных технологий: c 10,2% от общего количества в 2017 году до 11,3% в 2018 году. Подавляющее большинство студентов предпочитают пользоваться электронными системами вузовских библиотек и книгами на мобильных носителях.



Главной проблемой современного студента является невнятность соотношения образовательного и трудового рынков - сам факт окончания вуза никаких определенных преференций выпускнику не дает, отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Перепись населения, стартующая в октябре нынешнего года, важна именно для студентов, для молодежи, ведь они и есть завтрашний день, они будут строить свое будущее, — рассказывает Журавлев медиаофису ВПН-2020. — Зная количество молодежи, можно прогнозировать, сколько детей родится в ближайшие годы».



Традиционно студенты охотно участвуют в переписях населения в качестве переписчиков, и статистики высоко оценивают их труд. Желающие поработать переписчиками во время Всероссийской переписи населения, которая стартует в октябре этого года, могут обращаться в территориальные органы статистики.



В 2002 году, по данным Всероссийской переписи населения, высшее образование имели 19,4 млн жителей страны. К следующей переписи, прошедшей в 2010 году, их число возросло до 27,5 млн. Точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения 2020 года.



Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).



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