В Бурятии установят единовременные выплаты «детям войны»
Сумма выплаты составит 2 тыс рублей и будет ежегодной
Установить «детям войны» единовременные денежные выплаты ко Дню Победы предложили депутаты Народного Хурала Бурятии, сообщили в его пресс-службе.
Законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года» внесен в повестку очередной десятой сессии парламента.
Размер выплаты для «детей войны» составит 2 тыс рублей, причем она будет предоставляться ежегодно ко Дню Победы.
Согласно данным статистики, на 1 декабря 2019 года в Бурятии проживало 32 600 человек, имеющих этот статус. Как следует из пояснительной записки, в случае одобрения законопроекта, на его реализацию из республиканского бюджета потребуется 65,2 млн рублей.
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