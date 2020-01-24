В Бурятии установят единовременные выплаты «детям войны»

Сумма выплаты составит 2 тыс рублей и будет ежегодной



Установить «детям войны» единовременные денежные выплаты ко Дню Победы предложили депутаты Народного Хурала Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года» внесен в повестку очередной десятой сессии парламента.



Размер выплаты для «детей войны» составит 2 тыс рублей, причем она будет предоставляться ежегодно ко Дню Победы.



Согласно данным статистики, на 1 декабря 2019 года в Бурятии проживало 32 600 человек, имеющих этот статус. Как следует из пояснительной записки, в случае одобрения законопроекта, на его реализацию из республиканского бюджета потребуется 65,2 млн рублей.



Фото: «Номер один»

