Житель Улан-Удэ отравился, съев шаурму

Заведение обязали выплатить мужчине компенсацию





Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск горожанина к павильону «Хан Денер», расположенному на ул. Борсоева, 2.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, мужчина съел купленную в павильоне шаурму, после чего заболел острой кишечной инфекцией.В ходе проверки заведения сотрудники Роспотребнадзора обнаружили там грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей и возникновения массовых инфекционных заболеваний и отравлений. Деятельность «Хан Денера» приостановили на 90 суток.Суд удовлетворил иск горожанина частично. С павильона в пользу улан-удэнца взыскано 16560 тысяч рублей, из них 560 рублей - стоимость продукции, 16 тысяч рублей - компенсация причиненного морального вреда.Фото: pixabay.com