Усадьба в Сотниково вошла в ТОП-10 дорогих загородных домов ДФО

В состав домовладения входят баня, бассейн, гараж на три машины и небольшой сад



Эксперты ЦИАН (федеральный сервис по поиску недвижимости) изучили ситуацию на рынке индивидуального жилья Дальневосточного федерального округа и составили рейтинг регионов по максимальной стоимости загородных домовладений. Для рейтинга отобраны лоты, реализуемые с готовой отделкой, а также расположенные за пределами административных центров регионов ДФО. Из-за этого ограничения в рейтинг не вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ, где на текущий момент индивидуальные домовладения представлены в продаже только в столицах регионов.



В топ-10 вошли ряд объектов с одинаковыми ценами. Для них позиции распределялись исходя из площади дома и участка – чем меньше метраж, тем выше положение в рейтинге.



9 место. Еврейская автономная область

11 млн рублей / 224 кв. м / 19 соток

Смидовчский район, пгт Николаевка



Открывает рейтинг Еврейская автономная область. Максимальный показатель на рынке загородной недвижимости в этом регионе ДФО составляет 11 млн рублей, что сопоставимо с ценой двухкомнатной квартиры в новостройках Москвы. В поселке Николаевка за эти деньги можно приобрести двухуровневый коттедж площадью 224 кв. м. В нем предусмотрена гостиная с камином, а также качественная современная отделка.



8 место. Якутия



15 млн рублей / 210 кв. м / 25 соток

Мегино-Кангаласский район, пгт Нижний Бестях



На восьмой позиции с ценником 15 млн рублей располагается Республика Саха. В Якутии в максимальном бюджете экспонируется коттедж площадью 210 кв. м на участке 25 соток. Трехэтажный дом находится в поселке Нижний Бестях на берегу Лены. Причем живописными видами на воды крупнейшей в России реки покупатели особняка смогут любоваться непосредственно из окон или с придомовой территории.



7 место. Сахалинская область



17,5 млн рублей / 306 кв. м / 10 соток

Городской округ Южно-Сахалинск, дачный поселок Сейсмолог



За 17,5 млн рублей выставлен на продажу самый дорогой коттедж в Сахалинской области. Дом площадью более 300 «квадратов» в поселке Сейсмолог расположен примерно в 10 км от центра Южно-Сахалинска. Он был построен в 2017 году, покупателя ждет качественная отделка в сдержанном скандинавском стиле.



6 место. Хабаровский край



20 млн рублей / 450 кв. м / 70 соток

Хабаровский район, село Виноградовка



В 20 млн рублей оценен самый дорогой дом в Хабаровском крае. Этот коттедж находится в селе Виноградовка в 15 км от Хабаровска. Будущий собственник усадьбы сможет воспользоваться сауной, бассейном, а также преимуществами самого большого в данном рейтинге участка – его площадь составляет 70 соток.



5 место. Республика Бурятия



20 млн рублей / 183 кв. м / 10 соток

Иволгинский район, село Сотниково



В Бурятии максимум находится на той же отметке – 20 млн рублей. Однако и дом, и участок значительно меньше по площади: метраж коттеджа составляет 183 кв. м, а участка – 10 соток. Несмотря на скромные габариты, в состав домовладения входят баня, бассейн, гараж на 3 машины и даже небольшой сад, в котором растут яблоки, сливы, абрикосы, смородина и другие ягоды и фрукты.



4 место. Забайкальский край



27,7 млн рублей / 300 кв. м / 15 соток

Читинский район, село Смоленка



Четвертая позиция достается Забайкальскому краю с показателем 27,7 млн рублей. Трехсотметровый коттедж находится в пяти километрах от Читы, в нем выполнена качественная отделка, а на участке площадью 15 соток находится открытый бассейн и искусственный пруд. Кроме того, на территории находится гостевой дом площадью 250 «квадратов».



3 место. Камчатский край



27,85 млн рублей / 500 кв. м / 40 соток

Елизово



Всего на 150 тыс. рублей дороже (27,85 млн рублей) обойдется усадьба в Камчатском крае. Дом площадью 500 кв. м в Елизово оснащен сауной, бильярдным залом с камином, зимним садом. А на прилегающей территории площадью 40 соток размещены баня с купелью, зона барбекю, а также теннисный корт.



2 место. Амурская область



45 млн рублей / 321 кв. м / 16 соток

Зейский район, поселок Заречное



«Серебро» рейтинга получает Амурская область, где за 45 млн рублей выставлен на продажу особняк площадью 321 кв. м. В нем выполнен дорогой ремонт в классическом стиле, он полностью меблирован и оборудован техникой ведущих мировых производителей, в том числе японским унитазом с цифровым управлением.



1 место. Приморский край



65 млн рублей / 340,9 кв. м / 23 сотки

Артем, Дачная улица



Лидер рейтинга регионов ДФО с самыми дорогими загородными домами – это Приморский край, где цены достигают отметки в 65 млн рублей. Усадьба площадью 340,9 кв. м расположена в поселке Артем, в ней выполнена отделка в стиле современной классики, а на рельефном участке площадью 23 сотки предусмотрено ландшафтное озеленение.



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