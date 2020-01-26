Ребенок-царь

Почему нельзя устанавливать в семье культ ребенка?



Не так давно в нашем обществе сформировался достаточно противоречивый стиль воспитания, связанный с возведением родителями своего ребенка на трон. Мамы и папы направляют всю свою энергию на то, чтобы обеспечить своего кроху всем самым лучшим – одеждой и едой, развлечениями и образованием, игрушками и гаджетами. В погоне за детским счастьем родители не понимают, что теряют себя и калечат психику детям. Об опасностях детоцентризма расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Детство - недавнее изобретение



- Игорь Валерьевич, в последние годы стало очень распространено такое явление, как детоцентризм, когда желания, нужды и прихоти детей ставятся превыше потребностей других членов семьи. С чем связано появление этого стиля воспитания и чем грозит оно взрослым и детям?



- Действительно, в последнее время термин детоцентризм получил широкое распространение. В его основе – концентрация интересов взрослых на ребенке. Все делается ради детей и во имя детей, как на индивидуальном, так и государственном уровне: «Дети – это святое, цветы жизни, все лучшее – детям».



Детоцентризм - явление достаточно интересное и многоплановое. Если рассматривать его в эволюционно-биологическом аспекте, то нужно вспомнить, что любое животное стремится к воспроизводству потомства, забота о детях обусловлена биологической необходимостью выживания вида. И мы, как любое другое животное, заботимся о своем потомстве, и это естественно.



Если посмотреть в глубь веков, то само понятие детства как отдельного и уникального периода в становлении личности – это относительно недавнее изобретение человека. Детство стало систематически изучаться лишь в 18 веке, до этого времени не было какого-то особого отношения к ребенку, он воспринимался как маленький взрослый. Известно, что в искусстве вплоть до 12 века ребенок изображался как уменьшенная копия взрослого. Художники на своих полотнах не сохраняли пропорции малышей, для ребятни не было специальной одежды. В те времена детская смертность была огромной, что также говорит об отсутствии должного понимания и внимания к детям.



В середине прошлого века общество начало уходить от классического патриархального стиля воспитания, который предполагал главенство взрослых, жесткое и беспрекословное подчинение родителям. В современном обществе роль и место ребенка изменились. Сейчас мы говорим о том, что детство – это самоценный период в жизни человека, который необходим для успешного развития, становления, социализации человека. Наше общество претерпевает множество изменений, мир становится все сложнее и сложнее, оттого границы детства все расширяются и расширяются.



- Как это связано, почему так происходит?



- На мой взгляд, это связано в первую очередь с усложнением социальной жизни, улучшением социально-экономических условий по сравнению с былыми веками, в том числе в плане медицинского обслуживания, качества жизни и так далее. Поэтому, если рассматривать человечество как вид, то сейчас тактика эволюционно-биологической необходимости заботы о потомстве изменилась. Мы можем проследить это по количеству детей в семье: если 100-300 лет назад в них было большое количество детей, то сейчас - один-два, семью с тремя малышами причисляют уже к многодетной. С одной стороны, в связи с тем, что социально-экономические условия улучшились, уровень детской смертности снизился, теперь человечеству в глобальном плане нет необходимости рождать большое количество детей. А так как их число в семьях снизилось, то им достается все то внимание, которое предполагалось распределить на большее количество детей.



Опасность детоцентризма



Нужно констатировать, что в современном обществе произошло изменение отношения к детям - ребенка нужно холить, лелеять, уважать и любить, видеть в нем личность со своими потребностями, эмоциями и переживаниями и ни в коем случае не задвигать его на задний план. Многие воскликнут, вот раньше никто детьми особо не занимался, родители отправляли их в оздоровительный лагерь на все лето, утром они убегали на улицу играть и возвращались только вечером, и ничего - выросли нормальными людьми. Сейчас в связи с изменением системы ценностей и норм такое отношение к детям считается недопустимым, поскольку в ребенке мы в первую очередь видим личность с его собственными желаниями, потребностями и мотивами.



- Мир изменился, отношение к детям тоже, но ведь появилась проблема детоцентризма?



- С другой стороны, изменения в системе ценностей настолько быстры и стремительны, что мы еще не успеваем перестроиться, выработать правильные способы и тактику поведения. В результате чего забота о ребенке приводит к тому, что родитель заботится о нем во вред самому себе.



И получаем то, что получаем – избалованных детей, родители которых не видят себя вне их жизни. А это не что иное, как размытие личных границ, о которых мы много рассуждали. Интересы ребенка ставятся на первое место, а родителей отодвигаются на второй план и подчиняются малышу. По сути, взрослый живет ради детей, а такая система отношений называется созависимой – личность одного поглощается личностью другого и границы между ними становятся размытыми. Он не может четко провести границу между собой и объектом своей зависимости – другим человеком. Чаще всего созависимые люди говорят не «я», а «мы». Человек не видит, где кончается его собственное «я» и начинается «я» другой личности. В результате этого созависимый начинает нести ответственность за поведение другого человека.



- Помимо созависимости, чем еще опасен детоцентризм?



- На уровне семьи отношение к ребенку, связанное с нарушением личных границ, по сути, является не чем иным, как патологизирующим стилем воспитания. Это либо гиперопека, либо потакающая гиперопека, о которых мы не раз с вами говорили. Детоцентризм приводит к дисгармоничному развитию личности ребенка, с одной стороны, а с другой - чреват большими психологическими проблемами для самого родителя, потому как ведет к разрушению его социальной жизни, нереализованности как личности.



В итоге, когда ребенок вырастает, оказывается, что родители ему уже не нужны и жизнь их оказывается законченной, что им с ней делать - непонятно. Поэтому родители начинают активно вмешиваться в жизнь своего уже взрослого ребенка, нарушая тем самым его внутренние границы. Потому что созависимые отношения уже сформировались и родители продолжают жить не своей, а жизнью ребенка.



Миссия нашего поколения



Безусловно, если говорить о более широком социально-экономическом уровне, существенную роль в формировании детоцентризма и нарушении границ личности прилагает маркетинг. Достаточно новое социальное требование заботы и постоянной опеки над детьми – это хороший ресурс для продвижения различных товаров и услуг. Рекламные и маркетинговые образы создают нереалистичные представления о том, чем должен заниматься, во что играть, что кушать и как одеваться современный ребенок, для того чтобы продавать соответствующие товары и услуги.



Можно сказать, на сегодняшний день детоцентризм – это серьезная проблема, поскольку она есть результат противоречия между изменением ценностей личности и детства, с одной стороны, и, с другой - слабо развитыми умениями выдерживать личные границы, ограничивать свою зону ответственности и четко определять свою роль в системе отношений.



Мы очень часто говорим, что родитель должен быть другом для своего ребенка. Но ведь это не совсем верно. Родитель в первую очередь - родитель, другом может стать только тогда, когда ребенок будет достаточно взрослым для того, чтобы уметь дружить со взрослым человеком. Но его этому еще нужно сначала научить. А если с ребенком быть другом с раннего детства, то родительские роли теряются, нивелируются. Тогда родитель оказывается сверстником, приятелем, которого можно не слушаться, манипулировать им, относиться так, как ты относишься к ровесникам.



- Как же найти баланс между здоровой заботой о личности ребенка и ярым детоцентризмом?



- На сегодня в общественном поле, в обсуждениях очень много говорят о том, что нужно вернуться к прежним ролям детей и родителей, к домострою, патриархату. Однако нужно быть реалистами - повернуть историю вспять нельзя. Возврат к прошлому – это всегда деградация, поэтому необходимо не возвращаться в прошлое, а усвоить опыт прежних поколений и научиться вести себя в новых условиях по-новому. Приобрести другие способы поведения, которыми не обладали наши родители, бабушки и дедушки. Это то, что необходимо сделать нам. Это миссия нашего поколения.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Не так давно в нашем обществе сформировался достаточно противоречивый стиль воспитания, связанный с возведением родителями своего ребенка на трон. Мамы и папы направляют всю свою энергию на то, чтобы обеспечить своего кроху всем самым лучшим – одеждой и едой, развлечениями и образованием, игрушками и гаджетами. В погоне за детским счастьем родители не понимают, что теряют себя и калечат психику детям. Об опасностях детоцентризма расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Действительно, в последнее время термин детоцентризм получил широкое распространение. В его основе – концентрация интересов взрослых на ребенке. Все делается ради детей и во имя детей, как на индивидуальном, так и государственном уровне: «Дети – это святое, цветы жизни, все лучшее – детям».Детоцентризм - явление достаточно интересное и многоплановое. Если рассматривать его в эволюционно-биологическом аспекте, то нужно вспомнить, что любое животное стремится к воспроизводству потомства, забота о детях обусловлена биологической необходимостью выживания вида. И мы, как любое другое животное, заботимся о своем потомстве, и это естественно.Если посмотреть в глубь веков, то само понятие детства как отдельного и уникального периода в становлении личности – это относительно недавнее изобретение человека. Детство стало систематически изучаться лишь в 18 веке, до этого времени не было какого-то особого отношения к ребенку, он воспринимался как маленький взрослый. Известно, что в искусстве вплоть до 12 века ребенок изображался как уменьшенная копия взрослого. Художники на своих полотнах не сохраняли пропорции малышей, для ребятни не было специальной одежды. В те времена детская смертность была огромной, что также говорит об отсутствии должного понимания и внимания к детям.В середине прошлого века общество начало уходить от классического патриархального стиля воспитания, который предполагал главенство взрослых, жесткое и беспрекословное подчинение родителям. В современном обществе роль и место ребенка изменились. Сейчас мы говорим о том, что детство – это самоценный период в жизни человека, который необходим для успешного развития, становления, социализации человека. Наше общество претерпевает множество изменений, мир становится все сложнее и сложнее, оттого границы детства все расширяются и расширяются.- На мой взгляд, это связано в первую очередь с усложнением социальной жизни, улучшением социально-экономических условий по сравнению с былыми веками, в том числе в плане медицинского обслуживания, качества жизни и так далее. Поэтому, если рассматривать человечество как вид, то сейчас тактика эволюционно-биологической необходимости заботы о потомстве изменилась. Мы можем проследить это по количеству детей в семье: если 100-300 лет назад в них было большое количество детей, то сейчас - один-два, семью с тремя малышами причисляют уже к многодетной. С одной стороны, в связи с тем, что социально-экономические условия улучшились, уровень детской смертности снизился, теперь человечеству в глобальном плане нет необходимости рождать большое количество детей. А так как их число в семьях снизилось, то им достается все то внимание, которое предполагалось распределить на большее количество детей.Нужно констатировать, что в современном обществе произошло изменение отношения к детям - ребенка нужно холить, лелеять, уважать и любить, видеть в нем личность со своими потребностями, эмоциями и переживаниями и ни в коем случае не задвигать его на задний план. Многие воскликнут, вот раньше никто детьми особо не занимался, родители отправляли их в оздоровительный лагерь на все лето, утром они убегали на улицу играть и возвращались только вечером, и ничего - выросли нормальными людьми. Сейчас в связи с изменением системы ценностей и норм такое отношение к детям считается недопустимым, поскольку в ребенке мы в первую очередь видим личность с его собственными желаниями, потребностями и мотивами.- С другой стороны, изменения в системе ценностей настолько быстры и стремительны, что мы еще не успеваем перестроиться, выработать правильные способы и тактику поведения. В результате чего забота о ребенке приводит к тому, что родитель заботится о нем во вред самому себе.И получаем то, что получаем – избалованных детей, родители которых не видят себя вне их жизни. А это не что иное, как размытие личных границ, о которых мы много рассуждали. Интересы ребенка ставятся на первое место, а родителей отодвигаются на второй план и подчиняются малышу. По сути, взрослый живет ради детей, а такая система отношений называется созависимой – личность одного поглощается личностью другого и границы между ними становятся размытыми. Он не может четко провести границу между собой и объектом своей зависимости – другим человеком. Чаще всего созависимые люди говорят не «я», а «мы». Человек не видит, где кончается его собственное «я» и начинается «я» другой личности. В результате этого созависимый начинает нести ответственность за поведение другого человека.- На уровне семьи отношение к ребенку, связанное с нарушением личных границ, по сути, является не чем иным, как патологизирующим стилем воспитания. Это либо гиперопека, либо потакающая гиперопека, о которых мы не раз с вами говорили. Детоцентризм приводит к дисгармоничному развитию личности ребенка, с одной стороны, а с другой - чреват большими психологическими проблемами для самого родителя, потому как ведет к разрушению его социальной жизни, нереализованности как личности.В итоге, когда ребенок вырастает, оказывается, что родители ему уже не нужны и жизнь их оказывается законченной, что им с ней делать - непонятно. Поэтому родители начинают активно вмешиваться в жизнь своего уже взрослого ребенка, нарушая тем самым его внутренние границы. Потому что созависимые отношения уже сформировались и родители продолжают жить не своей, а жизнью ребенка.Безусловно, если говорить о более широком социально-экономическом уровне, существенную роль в формировании детоцентризма и нарушении границ личности прилагает маркетинг. Достаточно новое социальное требование заботы и постоянной опеки над детьми – это хороший ресурс для продвижения различных товаров и услуг. Рекламные и маркетинговые образы создают нереалистичные представления о том, чем должен заниматься, во что играть, что кушать и как одеваться современный ребенок, для того чтобы продавать соответствующие товары и услуги.Можно сказать, на сегодняшний день детоцентризм – это серьезная проблема, поскольку она есть результат противоречия между изменением ценностей личности и детства, с одной стороны, и, с другой - слабо развитыми умениями выдерживать личные границы, ограничивать свою зону ответственности и четко определять свою роль в системе отношений.Мы очень часто говорим, что родитель должен быть другом для своего ребенка. Но ведь это не совсем верно. Родитель в первую очередь - родитель, другом может стать только тогда, когда ребенок будет достаточно взрослым для того, чтобы уметь дружить со взрослым человеком. Но его этому еще нужно сначала научить. А если с ребенком быть другом с раннего детства, то родительские роли теряются, нивелируются. Тогда родитель оказывается сверстником, приятелем, которого можно не слушаться, манипулировать им, относиться так, как ты относишься к ровесникам.- На сегодня в общественном поле, в обсуждениях очень много говорят о том, что нужно вернуться к прежним ролям детей и родителей, к домострою, патриархату. Однако нужно быть реалистами - повернуть историю вспять нельзя. Возврат к прошлому – это всегда деградация, поэтому необходимо не возвращаться в прошлое, а усвоить опыт прежних поколений и научиться вести себя в новых условиях по-новому. Приобрести другие способы поведения, которыми не обладали наши родители, бабушки и дедушки. Это то, что необходимо сделать нам. Это миссия нашего поколения.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru